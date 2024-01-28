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الحماد بوبيان يسعى دائما إلى رفع كفاءة موظفيه وتوفير أفضل برامج التدريب لهم

1/28/2024 11:07:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار المسؤولية المهنية لمجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان والاستفادة من خبرات القوانين الدولية التي تنظم عمل البنوك التابعة في المملكة المتحدة، نظم بنك بوبيان برنامجا تدريبيا حول البيئة الرقابية في المملكة المتحدة والتي تختص بحوكمة الخدمات المصرفية والتكنولوجية، بالتعاون مع أكاديمية CCL التدريبية الرائدة في التدريب المخصص لقوانين الالتزام في المملكة المتحدة، وذلك لمواكبة المتطلبات والمستجدات الرقابية في ضوء توسع أعمال البنك الدولية في المملكة المتحدة عبر بنك لندن والشرق الأوسط وبنك Nomo، البنك الإسلامي الرقمي.
وتطرق البرنامج التدريبي إلى العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بشرح الممارسات العالمية الرائدة وأحدث الأساليب في تنفيذ وتطبيق عمليات ومتطلبات الرقابة المصرفية على البنوك في المملكة المتحدة وفهم تلك المتطلبات وتطبيقها فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي وإدارة وتقييم المخاطر.
وساهم البرنامج في إكساب الحضور من موظفي مجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان فهما عميقا للمتطلبات التنظيمية والتعرف على أفضل الممارسات لزيادة وعي الموظف وتثقيفه فيما يخص مفاهيم الالتزام والحوكمة، وغيرها من مفاهيم رقابية تعنى بالعمل المصرفي، لتتم الاستفادة منها وتطبيقها لاسيما عند التعامل مع الشركات التابعة لمجموعة بوبيان «بنك لندن والشرق الأوسط BLME وبنك Nomo الرقمي» في المملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد إن تنظيم البرنامج التدريبي للبيئة الرقابية بالمملكة المتحدة يؤكد سعي بوبيان المتواصل لرفع كفاءة موظفيه من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع قطاعات العمل، لاسيما التدقيق الداخلي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع أعرق المؤسسات المالية والتدريبية.
وأضاف الحماد أن البرنامج جرى تصميمه وتنفيذه خصيصا لموظفي مجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان، لمساعدتهم على اكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع على القوانين والتشريعات الدولية التي تنظم عمل البنوك التابعة في المملكة المتحدة.
وأشار إلى أنه قد تم تحديد محاور البرنامج وأهدافه بدقة لتأتي متماشية تماما مع التطورات والمتغيرات لتسهيل إدارة العمليات المصرفية وتحسين الجودة والقيمة المضافة للبيئة الرقابية وإدارة المخاطر حسب القوانين والقواعد المعمول بها في المملكة المتحدة ووضع استراتيجيات من شأنها تعزيز الالتزام والحوكمة في العمل المصرفي.
وأكد مواصلة التزام بوبيان الدائم تجاه موارده البشرية بإعدادهم وتزويدهم بكل ما يساعدهم للنهوض بالمهارات الفنية والمصرفية والإبداعية من خلال خلق بيئة عمل متطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم ورفع مستوى مهاراتهم الوظيفية في جميع مجالات العمل المصرفي بما ينعكس على خدمة العملاء في مجموعة بوبيان وتطوير خدمات ومنتجات البنك وزيادة الابتكار والإبداع.
من جانبها، قالت رئيس التدقيق الداخلي في بنك بوبيان بشرى الوزان «إن البرنامج التدريبي حول البيئة الرقابية في المملكة المتحدة لموظفي مجموعة التدقيق الداخلي يعد خطوة مهمة في استراتيجية بوبيان التدريبية لتحسين أداء الفريق واستمرار رفع كفاءاته بما يضمن تحقيق نمو مستدام للمجموعة مع مراعاة جميع النظم والقوانين التي تنظم العمل المصرفي بشكل عام، وفي المملكة المتحدة بشكل خاص حيث يقع مقر بنك لندن والشرق الأوسط BLME وبنك Nomo الرقمي».
وأضافت أن البرنامج التدريبي يأتي لتزويد الموظفين بمجموعة من الممارسات الرائدة والمعلومات الأساسية اللازمة لمعرفة الأسلوب الرقابي في التعامل مع المرونة التشغيلية وكذلك الأسلوب المتبع لحوكمة الشركات والبنوك في إطار تعليمات هيئة الرقابة التحوطية PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY بالإضافة إلى كيفية تطبيق مبادئ هيئة السلوك الماليFinancial Conduct Authority لواجبات حماية المستهلك على البنوك في المملكة المتحدة. وأوضحت أن البرنامج التدريبي تضمن عددا من ورش العمل والمحاضرات بالتعاون مع أكاديمية CCL التدريبية، والتي ركزت على هيكل البيئة الرقابية في المملكة المتحدة ومتطلبات تلك الجهات بخصوص إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والحوكمة والمرونة التشغيلية والرقابة التحوطية وغيرها من المحاور الهامة المتماشية مع ما تشهده الصناعة المالية والمصرفية من تطورات.
وأشارت الوزان إلى أن الغرض الأساسي للبرنامج هو تطوير بيئة بوبيان الداخلية على وجه الخصوص والقطاع المصرفي عموما بمجموعة من الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة في مجال التنظيم والالتزام والحوكمة للتعامل مع التطورات الإقليمية وكذلك المحلية.

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