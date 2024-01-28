Monday, 29 January 2024 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لؤي مقامس الأهلي يحذر من مخاطر التداول بالعملات الافتراضية

1/28/2024 11:07:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل البنك الأهلي الكويتي دعمه لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، ويسعى إلى تسليط الضوء على مواضيعها المختلفة بما ينعكس إيجابا على جميع فئات المجتمع الكويتي.
ويكرس البنك جهوده من أجل تثقيف الجميع حول العملات الافتراضية، وتعريفهم على المخاطر المتعلقة بالتداول بها، بعدما حظيت باهتمام كبير من الباحثين عن فرص استثمارية والحصول على عوائد مرتفعة، منوها إلى مخاطرها العالية بسبب افتقارها إلى اللوائح التي تنظم التعامل بها.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي- الكويت لؤي مقامس: «من واجبنا كمؤسسة مالية مسؤولة تزويد العملاء بالثقافة والمعرفة الضرورية لتحقيق رفاهيتهم المالية، وللعملات الافتراضية العديد من المخاطر التي يجب الانتباه إليها من قبل الجميع».
وأوضح أنه على عكس الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التقليدية، تفتقر العملات الافتراضية إلى التنظيم وتعمل خارج نطاق الرقابة من قبل الجهات المعنية، ما يمكن أن يعرض المتعاملين بها للعمليات الاحتيالية وخسارة مدخراتهم وأموالهم.
وسلط الضوء على المخاطر المتعلقة بالعملات الافتراضية وإمكانية تعرضها للقرصنة والاختراق بسبب الطبيعة الرقمية التي تتشكل منها، ناصحا العملاء بضرورة البقاء على اطلاع حول أفضل الممارسات الأمنية التي تحميهم من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي.
وأكد مقامس في نهاية تصريحه أن البنك الأهلي الكويتي يسعى إلى رفع الوعي حول مخاطر العملات الافتراضية وجميع المواضيع المالية والمصرفية الأخرى ضمن إطار حملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية، لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مالية صحيحة ومواكبة التغيرات المستمرة في القطاع المصرفي والمالي وفق أعلى المستويات.
ويأتي ذلك في وقت يستمر البنك الأهلي الكويتي بدعم حملة لنكن على دراية ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية، وتحقيق الشمول المالي في المجتمع، وهو يشارك في مبادرات متنوعة على مدار العام من أجل نشر الحملة التوعوية على أوسع نطاق بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بما يشمل المنتجات والخدمات والحلول المصرفية، وخيارات الاستثمار والادخار، وسبل مواجهة الاحتيال المصرفي، والخدمات الرقمية وأنواع القروض وشروط الحصول عليها، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومخاطر العملات الافتراضية وغيرها.
ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.
هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الخمسة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.

MENAFN28012024000130011022ID1107778915

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث