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زين استضافت ورشة مبادئ التصوير الجوي في مركزها للابتكار

1/28/2024 11:07:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضاف مركز زين للابتكار (ZINC) ورشة عمل خاصة بمبادئ وأساسيات التصوير الجوي باستخدام الطائرات المسيرة (الدرون)، قدمها المصور وصانع المحتوى الكويتي المتميز عمر السيد عمر، وشارك فيها عدد من هواة وعشاق التصوير.
وأتت هذه البادرة استكمالا لسلسلة ورش العمل المتخصصة التي تقدمها زين لنشر ثقافة الإبداع في المجتمع، وتمكين أفراده من استخدام التقنيات الحديثة وابتكارات التكنولوجيا للسعي وراء شغفهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم، وتستضيفها الشركة بشكل دوري بالتعاون مع عدد من صناع المحتوى والمبتكرين الأكثر تميزا في مجالاتهم.
خلال الورشة، قام المصور المبدع عمر السيد عمر بشرح قواعد وأساسيات التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو باستخدام طائرات «الدرون»، مع التركيز على الجانبين النظري والعملي، والتأكيد على أهمية استخراج التصاريح الرسمية قبل التصوير، وشرح أهم الخطوات الواجب اتخاذها لضمان الأمن والسلامة.
كما شارك السيد عمر الحضور النصائح والإرشادات حول كيفية تشغيل الطائرات بأنواعها وأحجامها المختلفة، وتعريفهم على طريقة استخدام وحدة التحكم، وكيفية إعداد وتهيئة اللقطة وأخذ الأبعاد الجمالية التي لا يمكن التقاطها عادة بالتصوير التقليدي، وكيف يعكس كل مصور لمسته وهويته الخاصة في أعماله الفنية.
وشهدت الورشة تفاعلا مميزا ومشاركة واسعة من محبي وهواة التصوير، الذين تفاوتوا في مستوياتهم من المبتدئين وذوي الخبرة المتوسطة والمحترفين، وقدمت مزيجا من المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية لتطوير مهارات المشاركين بكفاءة وتحقيق أكبر قدر من الفائدة.
وتسعى زين إلى نشر ثقافة الإبداع في المجتمع الكويتي وتمكين أفراده من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تعزيز الجوانب الفنية والإبداعية، حيث تقوم الشركة بالتعاون مع أصحاب المهارات وصناع المحتوى المميزين لتقديم البرامج والدورات التدريبية بشكل دوري لحث وتشجيع أفراد المجتمع - وبالأخص الشباب - على الارتقاء بالنواحي الفنية والتكنولوجية والإبداعية لديهم.

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