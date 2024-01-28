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وربة يطلق دورة المعايير البيئية والاجتماعية التدريبية

1/28/2024 11:07:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يفخر كل من بنك وربة ومركز اسطنبول الدولي لدعم القطاع الخاص في التنمية (ICPSD) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، بالإعلان عن إطلاق مشروع إعداد وتقديم دورة تدريبية متقدمة عبر الإنترنت بعنوان «المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمية (ESG) للمؤسسات المالية الإسلامية».
حيث يقود هذه المبادرة مركز اسطنبول الدولي لدعم القطاع الخاص في التنمية، وهو أحد المراكز الخمسة للسياسات العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعزز التزامه بالشراكات التحويلية مع القطاع الخاص ومؤسسات التنمية المستدامة، حيث يقوم بدعم هذه المبادرة إلى جانب بنك وربة، الممول الرئيسي لهذه المبادرة، الذي يشدد من خلال هذا التعاون مدى التزامه الثابت بمبدأ الاستدامة.
وقالت معالي الرشيد رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة: ان هذه الدورة التدريبية تتناول الحاجة الملحة لتعزيز المهارات في مجال التنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ من جهة، والتكيف داخل قطاع التمويل الإسلامي من جهة أخرى، إذ تتصدر المؤسسات المالية الإسلامية طليعة من يمهدون الطريق نحو مستقبل أخضر ومرن وشامل، وذلك من خلال دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعزز قدرتها على التصدي للمخاطر بشكل فعال، والتكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة، وجذب المستثمرين، وتسخير الفرص في الاستثمار المستدام وغيرها من الاستثمارات المجتمعية، البيئية والحوكمية.
وأضافت أن هذه الدورة المتقدمة تعتزم تعزيز التآزر بين التمويل الإسلامي والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، مع التركيز على إدارة المخاطر، وإعداد التقارير الشفافة، والمساءلة، وهو ما يزود المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحديد فرص الاستثمار المستدام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز النهج التعاوني للتمويل والاستدامة.
هذا، وتتألف الدورة التدريبية عن بعد جملة لمحاضرات مسجلة عن طريق مختصين في مجال التمويل الإسلامي وكذلك أدوات تعليمية تفاعلية، ومن المقرر أن تكون متاحة عبر الإنترنت في الربع الأخير من عام 2024 وأن تكون مفتوحة عالميا لكل من يحمل اهتماما بالتمويل الإسلامي والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

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