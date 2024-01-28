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البورصة تتوج إنجازاتها الاستثنائية بالاستدامة وخدمة المجتمع خلال 2023

1/28/2024 11:07:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من التزامها بالعمل وفق معايير وممارسات الاستدامة المؤسسية وغرس مفاهيم العمليات المسؤولة اجتماعيا وبيئيا، نجحت بورصة الكويت بإحراز جوائز وتقديرات بارزة من جهات ومؤسسات عالمية مرموقة، حيث أقامت شراكات استراتيجية مع منظمات محلية ودولية لتنظيم 30 برنامجا ومبادرة ضمن ركائز استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية خلال عام 2023.
وتستمر جهود «البورصة» في دعم المبادرات التي تعالج القضايا الاجتماعية الملحة، مثل التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة للعمل على ضمان رفاهية المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة، تمثل هذه الجهود نهجا شاملا ومتنوعا لتوجه الشركة في تفعيل مسؤوليتها نحو المجتمع والتزامها بخدمته.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر السنعوسي: «لقد حصدت البورصة عبر السنوات القليلة الماضية جوائز مرموقة من العديد من المجلات والإصدارات العالمية، وتؤكد هذه الإنجازات على الأهمية الكبيرة التي تضعها الشركة على الاستدامة المؤسسية، وخدمة المجتمع والبيئة». وأضاف السنعوسي: «يبدأ غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة المؤسسية في بورصة الكويت بموظفيها، حيث وضعت الشركة سياسات وإجراءات لضمان صحتهم وسلامتهم، ويمتد إلى سوق المال والمجتمع الكويتي ووصولا بالبيئة، ذلك وتهتم البورصة بدعم وخدمة المجتمع، حيث تسعى لخدمة أصحاب المصالح، وتعمل على تعزيز تأثيرها الإيجابي فيه».
وقد حصلت بورصة الكويت على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) الذهبية لمبناها، وهي شهادة مميزة تجعل المبنى أحد المباني القليلة بالكويت يحصل على هذا التقدير، وتعد هذه الشهادة علامة فارقة برحلة البورصة نحو التنمية المسؤولة والمستدامة، وتعتبر تأكيدا لكفاءة استخدام الطاقة داخل المبنى والحفاظ على المياه ومعالجة النفايات وتحسين الأداء البيئي.
وتعليقا على الشهادة، قال رئيس أول لإدارة الخدمات والمشتريات م.عماد الدرباس: «تفخر البورصة بالحصول على شهادة LEED الذهبية لمبناها العريق، وهو دليل على مساعي الشركة لتطوير مرافقها لتتماشى مع المعايير الدولية ضمن جهودها لتبني الممارسات المسؤولة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني».
وقد توجت البورصة بجائزتين مرموقتين في الحفل السنوي الثالث لجوائز التمويل المستدام الذي استضافته مجلة «Global Finance»، حيث توجت بجائزة الريادة المالية المتميزة في استدامة المجتمعات على مستوى الشرق الأوسط لعام 2023، إضافة إلى تتويجها بجائزة الريادة في شفافية الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2023.
كما توجت بورصة الكويت بجائزة أفضل حوكمة شركات مستدامة في الكويت لعام 2023 من مجلة «The European»، وتم اختيارها استنادا الى عدد من المعايير من بينها الجهود المبذولة في مجال الخدمة المجتمعية ونشر الثقافة المالية ومبادرات بيئية وكذلك الخطوات التي اتخذتها الشركة في سبيل تمكين المرأة وبرامج استراتيجية أو شراكات مؤثرة في المجتمع والبيئة. وتتواصل بورصة الكويت باستمرار مع المجتمع الاستثماري العالمي لضمان استيفاء متطلباتهم من سوق المال الكويتي، مع الحرص على إبقائهم على اطلاع دائم بأحدث مستجدات السوق والشركات المدرجة فيه، وقد ركزت البورصة على تبني المعايير والممارسات الدولية في السوق، بالتأكيد على الشفافية وسهولة وصول المستثمرين إليه.
كما تعمل البورصة على ترويج سوق المال الكويتي باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافة إلى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها.
وفي هذا السياق، نظمت بورصة الكويت يومين مؤسسيين مع بنك HSBC ومجموعة جيفريز المالية، والذي شهد مشاركة أكثر من 20 شركة مدرجة بما في ذلك بورصة الكويت، وقد عقد خلالها ما يزيد على 200 اجتماع بين الشركات المدرجة وأكثر من 80 ممثلا من شركات إدارة الأصول المالية المشهورة عالميا وشركات الاستثمار والاستشارات.
من جهة أخرى، شاركت بورصة الكويت في مؤتمر البورصات الخليجية، والذي جمع الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من أسواق المال في دول الخليج، حيث قدم ممثلو الكويت والسعودية وعمان وقطر والإمارات عرضا لميزات وآفاق الاستثمار في بلدانهم، ما أثرى قيمة المؤتمر، وارتقى بدوره في تعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات الدولية.
وفي إطار جهودها الرامية الى تعزيز سوق المال الكويتي، تعاونت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مع مجموعة جيفريز المالية لتنظيم حملة ترويجية في لندن، تضمنت لقاءات فردية مع ممثلي عدد من شركات إدارة الاستثمار والاستشارات البارزة، بهدف تسليط الضوء على أحدث مستجدات سوق المال الكويتي، والفرص الاستثمارية التي يتيحها.
وخلال عام 2023، ركزت بورصة الكويت على تعزيز الوعي المالي لدى المشاركين في سوق المال الكويتي، واطلاعهم على أحدث التوجهات والمعايير والممارسات المعتمدة لدى مجتمع الاستثمار العالمي. وقد خصص جزء كبير من هذه الجهود لمجالات مثل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستدامة المؤسسية.
وقد استضافت جمعية المحللين الماليين المعتمدين بالكويت الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي، كضيف شرف في حفل تخريج المحللين الماليين المعتمدين لعام 2023، حيث أشاد العصيمي بحاملي هذه الشهادة، مسلطا الضوء على أهمية تطوير الموارد البشرية خصوصا في مجال الصناعة المالية وأسواق رأس المال. وكذلك شارك العصيمي في المؤتمر السنوي للمركز المالي الكويتي المعنون «النظرة المستقبلية 2024: الاتجاهات والفرص الاستثمارية»، وذلك بمقابلة خاصة تحت عنوان «دروس ونجاحات ورؤى مستقبلية»، أدارها الرئيس التنفيذي لـ «المركز» علي خليل.
ويعكس سعي بورصة الكويت بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتبني الممارسات المستدامة، حيث تدعم الشركة سلسلة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى المساهمة في رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه، بما في ذلك المشاريع الخيرية، وبرامج تنمية المجتمع، ومبادرات التوعية المالية، إضافة إلى الشراكات مع المنظمات غير الربحية.
وتدرك بورصة الكويت دورها ككيان مؤسسي مسؤول، وتدعم مختلف المنظمات المحلية والدولية في جهودها المتعلقة بالرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات التي قد تؤثر بشكل مباشر على المجتمع بكل فئاته.
وواصلت البورصة شراكتها مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إطار تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية، حيث استمرت «البورصة» في التعاون مع الجمعية كشريك إنساني للعام الثالث على التوالي، ودعم مبادرة المساعدات الإنسانية التي تقوم بها الجمعية، والهادفة إلى نقل أطنان من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية إلى المناطق المتضررة في منطقة الشرق الأوسط.

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