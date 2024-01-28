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KIB يعلن الفائزين في سحبي مواسم من المفاجآت الخامس والسادس

1/28/2024 11:07:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الفائزين في كل من السحب الخامس والسحب السادس والأخير ضمن حملته الحصرية «مواسم من المفاجآت»، المصممة للعملاء حاملي بطاقات فيزا، وقد أعلن البنك أسماء الرابحين في شهر نوفمبر، حيث حصل كل من سليمان خلف الحسيني، عبدالرحمن سالم العجمي، سلطان مهنا العدواني، أحمد فيصل العتيبي، عبدالله عمر الشعلان وأنس نورالدين غزلان على رحلة شاملة ومميزة لشخصين إلى ونترلاند في بريطانيا، مع إقامة لمدة خمس ليال في العاصمة لندن، بينما حصل الفائزون بجائزة شهر ديسمبر على إقامة خاصة لعطلة نهاية أسبوع استثنائية في كل من شاليه فيلا يلدز، ومزرعة A Frame بالوفرة، وفندق فورسيزونز، وهم كل من جابر أحمد العبدالله، محمد محمود متولي، هذال محمد المطيري، أميرة عز الدين علي، آلاء وليد الصلال، عذاري مطلق المطيري وفهد شعف الحربي.
وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في KIB، خالد الحليبي: نختتم اليوم هذه المبادرة الاستراتيجية بكل فخر، ويسعدنا الإعلان عن أسماء الفائزين المحظوظين في السحبين الأخيرين ضمن حملتنا الرائعة، مواسم من المفاجآت. وقد حققت هذه الحملة منذ إطلاقها نجاحا كبيرا ولاقت اهتماما كبيرا من جميع عملائنا لما شكلته جوائزها الموسمية من قيمة مضافة إلى تجربتهم المصرفية من جميع النواحي. ونحن في KIB سنواصل ابتكار وتوفير المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم وتواكب أسلوب حياتهم العصري، وذلك انطلاقا من شعارنا المؤسسي، بنك للحياة.
من جهته، قال علي حناوي، مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا الكويت: إن هذه الحملة المميزة تمثل طريقة فاعلة لمكافأة العملاء عند الدفع أو التسوق باستخدام بطاقات فيزا. كما إنها تسهم في الوقت ذاته بدعم الشركات المحلية وتشجيع التجارة الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الرقمية التي تتبناها الحكومة الكويتية. ونحن نؤمن بضرورة ابتكار وتوفير منتجات وخدمات متطورة تثري تجربة حاملي بطاقات فيزا، كما نتطلع إلى المزيد من خلق مثل هذه الفرص الفريدة في الكويت بشكل دائم في المستقبل.

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