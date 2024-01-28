البرج 22 .. قاعدة عسكرية قتل فيها 3 جنود أمريكيين بالأردن



قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على موقع عسكري بالأردن يحمل اسم "البرج 22".

ويقع البرج في مكان استراتيجي مهم بالأردن في أقصى الشمال الشرقي عند التقاء حدود المملكة مع سوريا والعراق، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال مسؤول أمريكي إنه يجري تقييم حالة 34 عسكريا على الأقل للاشتباه في إصابات رضية بالدماغ جراء الهجوم على البرج 22.

وفيما يلي معلومات عن الموقع:



-يقع البرج في مكان استراتيجي مهم بالأردن في أقصى الشمال الشرقي عند التقاء حدود المملكة مع سوريا والعراق.

الغرض

-لا يعرف عن الموقع سوى القليل، لكنه يقع قرب قاعدة التنف الواقعة في الجهة المقابلة داخل الحدود السورية وتضم عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين. واضطلعت قاعدة التنف بدور رئيسي في الحرب على تنظيم داعش، وكان لها دور أيضا في الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء التمدد العسكري الإيراني في شرق سوريا.

-ويقع البرج 22 على مسافة قريبة بدرجة كافية من القوات الأمريكية في التنف بحيث يمكن أن يساعد في دعم تلك القوات فضلا عن استخدامه أيضا في مكافحة المسلحين المدعومين من إيران بالمنطقة ومساعدة القوات على مراقبة ما تبقى من أعضاء تنظيم داعش.

-الحكومة الأردنية وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة في المجال العسكري في يناير 2021 يتيح للقوات الأمريكية "الوصول دون عوائق" إلى عدة منشآت عسكرية أردنية.

-يستضيف الأردن مئات المدربين الأمريكيين وهو واحد من الحلفاء في المنطقة يجرون تدريبات ممتدة مع قوات أمريكية على مدار العام.

-منذ بداية الصراع السوري في عام 2011، أنفقت واشنطن مئات الملايين من الدولارات لمساعدة عمان في إنشاء نظام مراقبة متطور يعرف باسم برنامج أمن الحدود لوقف تسلل المسلحين من سوريا والعراق.

-لا يعرف عن البرج سوى القليل.

-لا يعرف على وجه الدقة عدد العسكريين الأمريكيين في البرج 22، ولا يعرف أيضا نوع الأسلحة والدفاعات الجوية الموجودة بداخله، وما حدث بالضبط في الهجوم الأخير.

-مسؤول بالحكومة الأردنية قال إن الهجوم استهدف قاعدة أمريكية في سوريا مجاورة للحدود وإنه لم يقع على الأراضي الأردنية.

وأفادت شبكة "سي أن أن" بأنه لم يتضح سبب عدم اعتراض الدفاعات الجوية الطائرة المسيرة المهاجمة، خاصة وأنه الهجوم الأول على المواقع الأمريكية منذ بدء الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في 17 أكتوبر 2023.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.





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