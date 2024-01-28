زعيم كوريا الشمالية أشرف على اختبارات إطلاق صواريخ كروز من غواصات



ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الاثنين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز التي تطلق من غواصات، واستعرض مشروع البلاد لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقالت الوكالة إن صواريخ "بولهواسال-3-31" أصابت بدقة أهدافها المحددة سلفا على جزيرة في البحر الشرقي بعد أن حلقت لمدة تتراوح بين 7421 ثانية و7445 ثانية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مثل مسافات طيرانها.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن يوم الأحد أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ كروز في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 يوم السبت بتوقيت جرينتش) فوق المياه بالقرب من مدينة شينبو الساحلية الشرقية.

وقالت كوريا الشمالية إنها اختبرت إطلاق صاروخ كروز جديد يسمى "بولهواسال-3-31" للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي، فيما اعتبر محاولة لتعزيز قدراتها على إطلاق رؤوس حربية نووية تكتيكية.

وتحلق صواريخ كروز على ارتفاع منخفض وتكون قادرة على المناورة، مما يجعلها أفضل في تفادي الدفاعات المضادة للصواريخ.

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