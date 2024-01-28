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مِلْح الْحَيَاةْ

1/28/2024 7:17:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رَدّ طَارِفْك الْعِتِيْق.. وْلَحَّفْ اللَّيْل الأهِلِّهْ

وَاذْكِرْ انِّيْ غَارِقٍ فِيْ ضِحْكِتِكْ وِاللَّيْل هَادِيْ

غَايِبِيْ وِانْت السِّنِيْن الأوّله.. وِالشَّوْق كِلِّهْ

وِشْ يِرِدِّك عَنْ هِوَى بَالِيْ وْشَفِّيْ وِاتِّقَادِيْ

الظُّمَا شَدَّدْ هِوَايْ لْنَظْرَةْ الْعَيْن الْمِقِلِّهْ

لَحْظِةٍ فِيْهَا الْجِفَافْ أوَّلْ مِشَارِيْبِيْ وْزَادِيْ

يَا حَبِيْبِيْ وِانْ عَرَفْت آدِلّ دَرْبِكْ لَيْش أدِلِّهْ..؟!

خَابِرٍ فِيْ صَوْتِكْ أيَّامِيْ وْ فِيْ عْيُوْنِكْ بْلادِيْ

وِانْ تَخَيَّرْتِكْ ظِنُوْن وْ لَوَّحَتْك الرِّيْح: زَلِّهْ

إتْرِكْ الشَّاعِرْ - وَرَا عِنْقِكْ - يِهِيْم فْــــــــــــــ.. كِلّ وَادِيْ

مِنْ مِسَافَاتْ الْحَيَاةْ أسْرِيْ مِقَامِكْ وَاسْتِحِلِّهْ

وَآتِرَدَّدْ فِيْ مِشَاوِيْرِكْ وَاسُوْق الْعِمِرْ حَادِيْ

دِقّ هَرْجِكْ يِسْتِلِبّ السَّمْع كَيْف إنْ مَرّ جِلِّهْ..؟!

شِفْت فِيْ سَيْفِكْ هِوَايْ وْشِفْت فِيْ رُمْحِكْ ضِمَادِيْ..!

لا تِنَشَّدْ وِانْت غِصْنٍ زَلّ وَادْمَى الرُّوْح ظِلِّهْ

شَاعِرِكْ مَا جَوَّدِهْ صَبْرٍ مِثِلْ صَبْر الْمَهَادِيْ

فَزّ لاجْلِكْ سَاعِةٍ فِيْهَا الأمَانِيْ مِسْتِهِلِّهْ

وِانْت وَجْهِكْ فِيْه مِنْ شَوْف الأحِبِّهْ وِالْعَيَادِيْ

آتِبَسَّطْ بِكْ وَاعَرْف إنِّيْ (أحِبِّكْ).. وِانْت وَاللّه

مِنْتِحِيْ عَنْ رِيْبَةْ شْعُوْرِيْ وْجِدِّيْ وِاجْتَهَادِيْ

وِشْ يِحِلّ الْحِزِنْ يَا مِلْح الْحَيَاةْ أوْ مِنْ يِحِلِّهْ..؟!

أتْعِبَتْنِيْ بَعْدِكْ الأحْدَاثْ.. وَارْهَقْنِيْ عِنَادِيْ

جِعْلِنِيْ لا مَرَّتْ ظْنُوْنِكْ وْجَا فِيْ الأمُرْ خِلِّهْ

آقَفْ بْوَجْه اللِّيَالِيْ مَوْقِفٍ مَا هُوْ حِيَادِيْ

مَا لَحَقْنِيْ فِيْ رِجَاكْ مْن السِّنِيْن الْعُوْج: ذِلِّهْ

إنْت مِنْ يِلْمَحْك فِيْ دِيْرِهْ وْ لا يِتْبَعْك.. غَادِيْ..!

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