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شِبَّاكْ الْبِيَاضْ

1/28/2024 7:17:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

إنْ كَانْ مَا هذَا الْغَلَطْ مِنِّيْ عَلَيْك يْرِدِّنِيْ

مَا رَدِّنِيْ حِبِّكْ وْ لا لِكْ رَدِّنِيْ دَمْعٍ ذَرَفْ

عَلِّقْنِيْ بْصَمْتِكْ عَلَى جِفْن الْجِرُوْح وْشِدِّنِيْ

وِاكْتِبْنِيْ أوَّلْ مِنْ بِغَلْطَاتِهْ تِبَاهَى وِاعْتَرَفْ

عِدّ الْغَلَطْ مِفْتَاحْ شِبَّاكْ الْبِيَاضْ وْعِدِّنِيْ

مِفْتَاحْ قَلْبِكْ كِلِّمَا قَلْبِكْ تَهَيَّا وِانْجَرَفْ

إشْرِعْ صِبَاحْ الْغَيّ فِيْك وْفِيْك لِلْغَيّ إهْدِنِيْ

تِقْدَرْ وْهذَا بَرْق وَسْمِيْ لِكْ تِيَمَّمْ وِانْصَرَفْ

تَمِّمْ كَمَالْ النَّقْص عِذْرِيْ وِاعْتِرَافِيْ مِدِّنِيْ

أمَّا شَرَبْ مِنْ نَهْر عِصْيَانْ الرِّضَا وِالاَّ اغْتَرَفْ

صَمْتِيْ يِسِدِّكْ وِانْكِسَارْ الْبَوْح فِيْك يْسِدِّنِيْ

يَعْنِيْ جِمَعْت أقْصَى طَرَفْ لاوْجَاعْنَا بَاقْصَى طَرَفْ

مِنْ غَيْرِكْ أجْمَلْ..؟! وِانْت وَحْدِكْ فِيْ الشِّتَاتْ تْوِدِّنِيْ

مِنْ غَيْرِكْ أكْمَلْ..؟! وِانْت جَرْح وْكَثْرَةْ جْرُوْحِيْ تَرَفْ

هذَا الْغَلَطْ حِلْمٍ تِبَاشَرْ بِيْ وْمَوْعِدْ هَدِّنِيْ

مِنْ يَا تُرَى مِنَّا تَحَمَّلْ وِزِرْ غَيْرِهْ وِاقْتَرَفْ

هذَا الْغَلَطْ.. يَعْنِيْ كِثِيْر مْن الظِّرُوْف تْحِدِّنِيْ

لَيْلَةْ وِصَلْتِكْ مِسْتَقِيْم وْدَاخِلِيْ طِفْل انْحَرَفْ..!

وِانْ كَانْ شَحّ الصَّبِرْ فِيْك وْ لا قِدَرْت تْرِدِّنِيْ

قُوْل إنِّكْ أوَّلْ مِنْ عَرَفْنِيْ وِانِّكْ آخِرْ مِنْ عَرَفْ

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