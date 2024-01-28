رَايَةْ الْحِطَامْ

قِتِيْل الأمَانِيْ لا اقْبَلْ اللَّيْل وِشْ يِحْيِيْه..؟!

وْ لا بِهْ بِوَادِرْ تَسْعِفْ الْقَلْب وَاحْلامه

يِمِدّ الْخَوَاتْ اللَّى مِنْ اوَّلْ تِسَمَّى يْدَيْه

وْصَارَتْ مَنَاشِفْ دَمْعِهْ.. وْرَايَةْ حْطَامه

لا مَرّ الْحِزِنْ صَدْرِيْ تِبَسَّمْت ثُمْ قِلْت: ايْه

مِثِلْ مِنْ حِسَبْ ضِحْكَتْه بَتْضَيِّقْ أخْصَامه

لَيْه الْوَقْت لا خَالَفْ يِعَرِّيْ الطِّمُوْح.. وْلَيْه

مَعَ كِلّ لَيْل يْجَدِّدْ الْيَاسْ هِنْدَامه

أنَا ادْرِيْ بْفَرْقِيْ لكِنْ الْوَقْت وِشْ يَدْرِيْه

جَعَلْنِيْ بِجَيْز النَّاسْ.. وِالنَّاسْ ظَلاَّمه

سِوَاتِيْ لا شَافْ الدَّابّ يِضْحَكْ لِهْ بْنَابَيْه

يْحَسْبِهْ ضَحَكْ مِنْ حِبّ واخْشَرْه فِيْ ايْدَامه..!

وْمِنْ تَقْربه ضِحْكَاتْ.. يَرْبِكْه صَدّ وْجِيْه

يِرَوِّحْ ضِحِيِّهْ بَيْن صَدِّهْ وْسِلْهَامه

تِجِيْ ذِكْرِيَاتْ الْمَاضِيْ اللَّى لا زِلْت أرْجِيْه

وْ لا لِيْ جِدَا إلاَّ وَابِلْ الدَّمْع وِرْزَامه

وْ لا عَاشْ الْفِتَى ايَّامِهْ نِزِيْل بْسِجِنْ مَاضِيْه

مَا صَلَّحْ مَعْ الأيَّامْ مِسْتَقْبَلْ ايَّامه

يَا مِلْح اللِّيَالِيْ دَامِيْ الْجَرْح كَيْف أشْفِيْه..؟!

لْيَا حَلّ طَارِيْ مِلْحِكْ لْجَرْحِيْ وْضَامه

أنَا احِبِّكْ انْسَانِهْ.. مَا احِبِّكْ قِصِيْد أبْدِيْه

وْمَعْنَى الْقِصِيْد يْعَنِّيْ الشِّعر وَاقْلامه

لَوْ انِّيْ طَلَعْت بْشِعِرْ وِادْهَاشْ مِنْ يَوْحِيْه

مِثِلْ مِنْ طَلَعْ عَنْ نَوْتَةْ السِّتّ بَانْغَامه

مِنْ يْشُوْف عَيْنِكْ شَافْ أمَانْ وْ ذَرَى يَذْرِيْه

وْ مِنْ يْشُوْف صَدِّكْ شَافْ مَقْتَلْه قِدَّامه