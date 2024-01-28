بْرِدِيَّةْ حِرُوْف

كَنّ الْمِطَرْ يَعْزِفْ عَلَى اوْتَارْ الاِحْسَاسْ

لَحْن الْحَنِيْن اللَّى يِصَاحِبْ مِجِيِّهْ

وْلَيْل الشِّتَا غِصْنٍ بِالاشْوَاقْ مَيَّاسْ

لا مَالْ حَرَّكْ دَاخِلِيْ مَزْهَرِيِّهْ

يِشِعّ بِهْ حَرْفِيْ وْتِتْعَطَّرْ أنْفَاسْ

شِعْرِيْ.. وْتِصْبَحْ لِلْكِتَابِهْ شَهِيِّهْ

مِتَى مِطَرْ حِسِّكْ قَبِلْ يِذْبَلْ الْكَاسْ

يَمْطِرْ.. وْيَمْضِيْ بِهْ شِظِيِّهْ شِظِيِّهْ

عَلَى الْجِدَارْ أسْنَدْت ظَهْرِيْ.. وْمِرْوَاسْ

وَقْتِيْ.. يِدِكّ النَّبْض بِجْنُوْب غَيِّهْ

مِرِّيْ بْلَيْلِيْ وِاشْعِلِيْ صَمْت الاعْرَاسْ

وَاصِبّ لِكْ مِنْ مِهْجِتِيْ (سَامْرِيِّهْ)

فِنْجَالْ حِبْر وْلَهْفَةْ الْكَيْف قِرْطَاسْ

مَا تَصْحِيْ إلاَّ وِالْحِرُوْف (بْرِدِيِّهْ)