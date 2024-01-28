عبد الله الحمادي «صقار صغير» يحترف الكتابة

يعشق الصقور بمختلف أنواعها، وتجذبه هواية الصيد بالصقور منذ صغره، كما أنه مولع بالقراءة والكتابة، وبدأت موهبته تتبلور منذ سن السادسة، حيث كان يكتب الرسائل يومياً لوالدته قبل النوم ليعبر لها عن حبه وامتنانه لكل ما تقدمه له، الطفل الإماراتي عبد الله جمال الحمادي تمكن بكلماته البسيطة تلك من أخذ موهبته إلى مجال أوسع، ليصدر الكتاب الأول له قبل شهر بعنوان ((الصقّار الصغير)).

تقول والدة عبد الله إن الحكاية بدأت منذ أن شعرت أن طفلها مميز من خلال تعبيره بشكل عفوي وكلمات جميلة عند كتابته للرسائل الخاصة بها قبل أن ينام، يعبر من خلالها عن حبه لوالدته بكلمات كانت تلامس قلبها كل مرة، وتجعلها تتيقن من أنه سيكون له قلمه الخاص يوماً ما.

وتمكنت والدته من تنمية موهبته تلك في 2021، حيث أشركته في ورشة تعليمية خاصة بالكتابة للأطفال، وتمكن عبد الله من بلورة أسلوبه والتعبير بشكل أفضل عما يريد الكتابة عنه، وتوضحت لديه طرق الكتابة وتسلسل المحتوى.

وأضافت والدته: ((كان لزاماً في نهاية تلك الورشة التعليمية أن يكتب الأطفال قصة خاصة بهم، فاختار عبد الله طريقة السرد الذاتي والكتابة عن هوايته المفضلة وهي الصيد بالصقور، وتحدث في كتابه عن رحلاته للصيد، والأدوات المستخدمة والطرق المختلفة لذلك، وأنواع وأسماء الصقور، وغيرها من التفاصيل التي تعلمها خلال أعوامه الثمانية آنذاك عندما أنهى القصة في وقت قياسي بلغ شهراً تقريباً)).

وأشارت إلى أن الطباعة واختيار دار النشر من الأسباب الرئيسية التي أخرت إصدار عبد الله لكتابه قبل شهر بعد أن تمت طباعته من قبل معهد الشارقة للتراث، الذي أشاد بمحتوى الكتاب وأصدره، مؤكدة أن أصداء كتاب ابنها لاقت نجاحاً كبيراً إلى الآن، مما دفع عبد الله لمحاولة البدء بالعمل على كتابه الثاني،

وتقول والدته: ((يهوى عبد الله كل ما يتعلق بالتراث، ويميل له سواء بشكل عملي أو حين يختار الكتب لقراءتها، وأصحبه لمختلف معارض الكتب التي تقام في الدولة لاقتناء الكتب التي يحبها، وبدأ الآن يمل من كتب الأطفال، ويشعر أنه أكبر منهاأ وأنها لا تلبي طموحه وشغفه بالقراءة، فصار يقرأ مختلف الكتب في مجالات متنوعة)).

ويحضّر عبد الله حالياً للمشاركة في تحدي القراءة العربي في دورته المقبلة، حيث اختير من قبل مدرسته للمشاركة لتميزه في الكتابة واللغة العربية والتعبير مقارنة بصغر سنه، وهو الآن يقرأ الكتب المطلوبة للمشاركة استعداداً للتحدي.