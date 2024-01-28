«سلطان التواريخ» هدية حاكم الشارقة للرئيس المصري

تحمل الشارقة رسالتها الثقافية والحضارية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تشارك هيئة الشارقة للكتاب في فعاليات الدورة الـ55 من المعرض، الذي يرفع هذا العام شعار ((نصنع المعرفة نصون الكلمة))، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمجموعة من النشاطات والفعاليات والإصدارات التي تعكس تنوع وغنى الحركة الثقافية في الشارقة والإمارات.

وتسلط هيئة الشارقة للكتاب الضوء على المبادرات والبرامج التي تقوم بها في إطار مشروع الشارقة الثقافي، الذي ينطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة والفنون والأدب، وتقدم الهيئة للمشاركين والزائرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب نماذج من الفعاليات والجهود التي تبذلها لدعم صناعة الكتاب وتشجيع القراءة والإبداع في المنطقة والعالم، مثل تنظيم مسابقات وجوائز وورش عمل ومهرجانات ثقافية متنوعة، وتقديم الدعم للمؤلفين والمترجمين والموزعين.

وشهد جناح الهيئة في المعرض زيارات لعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية وكبار الكتاب، حيث استقبل أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية.

وفي لفتة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، نسخة موقعة من موسوعة ((سلطان التواريخ))، أحدث إصدارات سموه، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تقديراً لدوره في دعم الثقافة في مصر والعالم العربي، وتسلم الهدية نيابة عن الرئيس المصري، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة على هذا الإهداء القيم.

كما تلقى رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة المصرية نسخاً موقعة من الكتاب نفسه، وهو الإصدار الـ84 لسموه ضمن سلسلة مؤلفاته في مختلف حقول المعرفة.

مشاريع ثقافية نوعية

وتوجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على جهوده الكبيرة في دعم الثقافة العربية ومد جسور التواصل بين الحضارة العربية ونظائرها في مختلف بلدان العالم، مشيداً بما تقوده الشارقة من مشاريع ثقافية نوعية للنهوض بالمجتمعات عبر الاستثمار في صناعة المعرفة والإبداع في المنطقة العربية.

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة المصرية الأهمية الكبيرة للمشاركة الإماراتية بالدورة الحالية للمعرض، لافتة إلى أنها تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وبينت أن الفعاليات الثقافية المتبادلة بين البلدين في تطور مستمر في كل مجالات الفنون والآداب، ولها دور فعال في دعم المزيد من هذا العمق.

دعم وتعزيز

وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، منصة مهمة للقاء الناشرين، وأوضح أن الشارقة بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حريصة على دعم وتعزيز الجهود التي تقودها مؤسسات وفعاليات الكتاب في المنطقة العربية والعالم، مشيراً إلى أن النهوض بالصناعات الإبداعية العربية يحتاج إلى تكاتف الجهود، وتوسيع أفق العمل المشترك، لتحويل التحديات إلى فرص، وقيادة مشروع نهضة ثقافية عربية شاملة تتجاوز أبعاده حركة النشر والترجمة والتأليف لتصل إلى بناء مجتمعات تملك أدوات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعرض الهيئة أمام الناشرين العرب والأجانب من 70 دولة فرص التعاون والتواصل التي توفرها فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي حصل على لقب أكبر معارض العالم لثلاث سنوات متتالية، والتي تشمل ((مؤتمر الناشرين)) و((مؤتمر المكتبات)) و((مؤتمر الموزعين الدولي))، وتسعى من خلالها إلى تسهيل عمليات بيع وشراء حقوق النشر والترجمة، وتيسير وصول المعارف العالمية بين كل أطراف صناعة الكتاب والقراء، إضافة إلى إضاءتها على مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الأطفال واليافعين في مختلف المجالات العلمية والأدبية والإبداعية.