النص والصورة والتأثير.. أيُها يتربع على عرش السيادة؟1 ـــ 2

قيل إن الصورة بألف كلمة، وربما يقول أحدهم اليوم إن الصورة الفيديو لا تعادلها ملايين الكلمات، ولكن من يتربع على عرش السيادة بين هذه الوسائل والأدوات؟

سؤال برسم الحوار وسنبدأ من المقارنة بين ما فعلته الصورة بالنص المكتوب، فالنص المكتوب كان وسيلة التعبير البصري العقلي، حيث كان الكاتب يرسم لنا بكلماته صوراً للمشاهد والأحداث، ولكن كان يترك للمتلقي حرية تشكيل المشهد على هواه واستناداً إلى حجم معرفته واطلاعه ورؤاه.

جاءت الصورة وزلزلت عرش سيادة النص ليس لأنها أبلغ فقط؛ بل لأنها أسهل في الوصول إلى الجميع، فحتى الأمي الذي استعصى عليه فهم الحرف وقراءته بات قارئاً للصورة، وربما قارئ مميز يستنبط منها ما يعجز عنه فصحاء النص.

الصورة باتت وعاء الحقيقة ودليلها - مع كثير من التحفظ - فلا يمكن إطلاق العبارة دون تقييد، ولكن الجديد اليوم هو الأشكال الجديدة للصورة في حلتها التي تسمى الفيديو وهذه لوحدها زلزلت عرش الصورة التقليدية لا بل تربعت على ذاك العرش معلنة أنها مجموعة صور وليس إطاراً واحداً وفي الكثرة الغلبة والترجيح.

ولكن الفيديو يبقى من عائلة الصورة، ولكن ما الجديد اليوم؟

الجديد صنفان متصاعدان بسرعة صاروخية وهنا التزييف العميق أو الفن الرقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والآخر هو المؤثرون البشر في كثير من الصيغ والتركيبات.. وللحديث بقية.

فلاش

الصورة باقية على العرش أم أن النخر بدأ يأكل عرشها؟