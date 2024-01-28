«القوز للفنون» يعزز مكانة دبي وجهة إبداعية عالمية

يرسخ مهرجان القوز للفنون مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، حيث تتضمن النسخة الـ 11 من الحدث أكثر من 200 عرض ونشاط فني وثقافي، إضافة إلى سلسلة من الأعمال التركيبية، وورش العمل والفعاليات الفنية والإبداعية والترفيهية، التي استضافها ((السركال أفنيو))، و((منطقة القوز الإبداعية)) على مدار يومين.

وفي إطار دعم ((دبي للثقافة)) للمبدعين وأصحاب المواهب في مختلف القطاعات الفنية والإبداعية زار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب بهيئة الثقافة والفنون في ((دبي للثقافة)) المهرجان، وقام بجولة واسعة في أرجاء الحدث، الذي أقيم بشراكة استراتيجية مع ((دبي للثقافة))، اطلع خلالها على مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية والمعارض الفنية، التي تميزت بأفكارها وتنوع أساليبها، مشيداً بقدرتها على التعبير عن رؤى أصحابها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية مهرجان ((القوز للفنون))، وما يقدمه من فرص داعمة لأصحاب المواهب، وقال: ((يمثل مهرجان القوز للفنون بما يتضمنه من مبادرات ومعارض وأعمال متنوعة إضافة نوعية إلى المشهد الإبداعي المحلي، تسهم في دفع عجلة الحركة الثقافية في الإمارة وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية فيها))، مؤكداً أن دعم الهيئة للحدث ينسجم مع محاور استراتيجيتها وأولوياتها القطاعية المتمثلة في جذب المبدعين وتمكينهم، وفتح الآفاق أمامهم عبر تهيئة بيئة مستدامة قادرة على تنمية روح الابتكار لديهم، وتحفيزهم على إطلاق طاقاتهم وعرض أعمالهم أمام كافة شرائح المجتمع.

شراكة معرفية

والتقى بن خرباش بالكاتبة دبي أبو الهول، المدير التنفيذي لمؤسسة فكر للدراسات والاستشارات، بهدف تعزيز الشراكة المعرفية والثقافية، التي تجمع ((دبي للثقافة)) ومؤسسة فكر للدراسات والاستشارات، كما اطلع على تشكيلة الأعمال الفنية التي قدمها المهرجان، ومن بينها النسخة الثانية من معرض ((الأعمال الفنية المختفية))، الذي ينظمه ((جلف فوتو بلس)) تحت إشراف القيم الفني سالم السويدي، ويهدف إلى جذب جامعي المقتنيات والفنانين وتمكينهم من الحصول على أعمال فنية من إنتاج أصحاب المواهب الناشئة والمجموعات الفنية المختلفة، ما يسهم في خلق ممارسات مستدامة على صعيد اقتناء الأعمال وجمعها.

واطلع بن خرباش أثناء الزيارة على تفاصيل العمل التركيبي ((لا يزال من هنا)) (Still From Here) لفاي ستوديو..وزار أيضاً موقع العمل الفني التركيبي ((العقول المهاجرة)) للفنان المقيم موي.

وتجول في أروقة ((غاليري كربون 12))، الذي يستضيف معرض ((رايات حمراء)) للفنانة أناهيتا رازمي. وتوقف عند التجربة التفاعلية ((أصداء الطبيعة)) (Echoes of Nature)، التي ابتكرها الفنان الياباني المُقيم في لندن يوري سوزوكي.