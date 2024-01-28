مهرجان أبوظبي البحري يتوج أبطال «الإمارات للموتوسيرف»

سجلت بطولة الإمارات للموتوسيرف، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، نجاحاً كبيراً عبر المستويات الفنية المتقدمة التي ظهر بها المتسابقون في الفئات الخمس التي تضمنها برنامج البطولة، والمشاركة الكبيرة التي وصلت إلى أكثر من 40 متسابقاً، وأقيمت المنافسات على مياه كورنيش كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي.

ويشتمل مهرجان أبوظبي البحري، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على 15 بطولة ونشاطاً وفعالية وسباقات تراثية وحديثة، وأنشطة بحرية متنوعة.

وسجل متسابقو الكويت وجمهورية التشيك حضورهم الكبير في بطولة الإمارات للموتوسيرف في منصة التتويج، وذلك بحصد العديد من المراكز الثلاثة الأولى، فتصدر التشيكي أليكس لوكشلدير فئة الماستر، وحل مواطنه ماتياس ثانياً، وذهب المركز الثالث إلى الكويتي حماد الحداد.

وفي فئة الجونيور ذهب المركز الأول للكويتي فارس رمضان، وحل ثانياً مواطنه حماد الحداد، وجاء ثالثاً التشيكي دينيس كوليش، وسيطر متسابقو الكويت على المراكز الثلاثة الأولى لفئة شالينجر، وحصل فارس رمضان على المركز الأول، وحل ثانياً حسن بو عباس. وتصدر الكيني ديان نيكولاس فئة روكيز، ونالت التيشكية ليندا لوكشلدير المركز الأول في فئة السيدات، وأقيمت المنافسات في مرحلتين الأولى صباحية والثانية في المساء.

توج الفائزين بالمراكز الأولى ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأشاد بالتنافس القوي بين المتسابقين في المراكز الأولى، وبالحماس الكبير الذي خاضوا به البطولة في فئاتها الخمس، مشيراً إلى أن الأجواء المثالية، والتنظيم الاحترافي ساعدا المشاركين على تقديم أفضل المستويات الفنية.

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