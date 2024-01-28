رباعي المقدمة مستقر مع نهاية الدور الثاني لدوري الطائرة

أسدل الستار على مباريات الدور الثاني من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، مع نهاية مباريات الجولة 14 والأخيرة، ودون تغيير على ترتيب الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأوائل الذين حسموا تأهلهم إلى دورة ((البلاي أوف)) للعب على درع الدوري، قبل مواجهات الجولة 14.

وحسم شباب الأهلي، المركز الأول في جدول الترتيب، بعد فوزه على ضيفه الوصل 3 - 1، ليصل إلى 11 فوزاً و31 نقطة، وحسم الوصل المركز الثالث بتحقيقه 8 انتصارات و19 نقطة، ويلتقي شباب الأهلي في الدور الأول لدورة ((البلاي أوف))، مع الجزيرة الذي حسم المركز الرابع بتوقفه عند 7 انتصارات و24 نقطة، بعد خسارته 1 - 3 من مضيفه حتا، والذي بقي في المركز الثامن الأخير بانتصارين و10 نقاط. بينما يلتقي الوصل في الجولة الأولى لدورة ((البلاي أوف))، مع بني ياس الذي حسم المركز الثاني بحصوله على 10 انتصارات و29 نقطة.

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