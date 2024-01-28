31 هدفاً في 8 مباريات.. الأسبوع الـ 18 في «الهواة» يمطر أهدافاً

حملت مباريات الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى، وهي الافتتاحية في مرحلة الإياب، أهدافاً غزيرة وصلت إلى 31 هدفاً خلال 8 مباريات في وقت وصل فيه معدل البطاقات الملونة إلى 34 بطاقة، ووسع العروبة المتصدر برصيد 45 نقطة الفارق بينه وبين دبا الحصن الوصيف ((34 نقطة)) إلى 11 نقطة، وهو فارق مريح للعروبة الساعي إلى حسم بطاقة الصعود الأول مبكراً. وتمكن الفريق من تحقيق الانتصار الرابع عشر في المسابقة مع 3 تعادلات، ولم يتذوق الأخضر طعم الهزيمة طوال 18 مباراة.

نزيف النقاط

وفيما يتعلق بدبا الحصن الوصيف فقد خسر مباراته أمام العروبة وفشل في رد اعتبار هزيمة الذهاب بهدفين، ليفقد الحصن أمامه 6 نقاط بالتمام والكمال، لكن دبا الحصن رغم الهزيمة ظل محافظاً على وصافة الترتيب بعد فشل الظفرة صاحب المركز الثالث ((32 نقطة)) في فك شيفرة الجزيرة الحمراء الذي فرض التعادل على فارس الظفرة ذهاباً وإياباً، وخاض مباراة أول من أمس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 إثر طرد اللاعب كروز، والمثير أن حكم المباراة بدر بوجمهور اكتفى فقط بإشهار البطاقة الحمراء طوال زمن اللعب، ليفشل الظفرة في استغلال هذه الفرصة ويفوت في الوقت ذاته فرصة استرداد الوصافة من دبا الحصن الخاسر أمام العروبة.

تألق يونايتد

أظهر لاعبو فريق يونايتد تألقا لافتاً وتمكنوا من تحقيق فوز عريض على مصفوت برباعية نظيفة جعلت الوافد الجديد يقتحم مربع الكبار برصيد 27 نقطة، ومن خلفه تأتي 3 فرق برصيد 26 نقطة، وهي العربي ودبا الفجيرة والفجيرة، والتي تحتل من المركز الخامس وحتى السابع، ثم الثلاثي الذيد ومسافي والجزيرة الحمراء برصيد 24 نقطة لكل فريق، ويأتي في المركز الثاني عشر فريق غلف إف سي برصيد 20 نقطة، يليه الحمرية برصيد 19 نقطة، ثم غلف يونايتد الرابع عشر بـ18 نقطة، وفي المراكز الثلاثة الأخيرة تأتي أندية مصفوت 13 نقطة، وسيتي برصيد 7 نقاط، والرمس الأخير بست نقاط.

هدافون

وعلى صعيد هدافي المسابقة لا يزال الإنجليزي بينك أفوبي محترف الظفرة يتصدر القائمة برصيد 12 هدفاً، يليه الحساني تامبورا لاعب العروبة 11 هدفاً، ويأتي 3 لاعبين برصيد 10 أهداف، وهم جاسما ((مصفوت))، وتوريس، لاعب يونايتد، وعكاشة حمزاوي ((الفجيرة)).

تقام مباريات الأسبوع 19 على مدار يومين، حيث يشهد يوم 3 فبراير المقبل 4 مباريات تجمع مسافي ضد العروبة، ويلتقي الحصن مع غلف يونايتد، والعربي يستقبل غلف إف سي، والحمرية يواجه الظفرة، ويوم 4 من الشهر نفسه يلاقي الفجيرة ضيفه يونايتد، والرمس يستقبل سيتي، ومصفوت ضد التعاون، ودبا الفجيرة يلاقي الذيد.

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