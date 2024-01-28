Monday, 29 January 2024 04:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ختام تمهيدي «دولية غنتوت» للبولو اليوم

1/28/2024 7:17:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يختتم اليوم، بملاعب نادي غنتوت للبولو الدور التمهيدي لبطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو،ويلتقي أبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني، برصيد 4 نقاط مع بهنسالي بولو والذي لا يمتلك أي نقطة ،ويتطلع بقيادة ريشي بهنسالي لتحقيق فوزه الأول.

ويتقابل فريق بن دري بولو بقيادة راشد بن دري والهداف خالد بن دري أحد فرق الصدارة من فوزين على فريقي AM بولو وبهنسالي بولو، مع فريق لامار بولو بقيادة ريان العجاجي وخالد العمران ويدير المباراة الطاقم الأرجنتيني المكون من بيتر رايت وماتياس وجاسون ديكسون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN28012024000110011019ID1107778745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث