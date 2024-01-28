ختام تمهيدي «دولية غنتوت» للبولو اليوم

يختتم اليوم، بملاعب نادي غنتوت للبولو الدور التمهيدي لبطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو،ويلتقي أبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني، برصيد 4 نقاط مع بهنسالي بولو والذي لا يمتلك أي نقطة ،ويتطلع بقيادة ريشي بهنسالي لتحقيق فوزه الأول.

ويتقابل فريق بن دري بولو بقيادة راشد بن دري والهداف خالد بن دري أحد فرق الصدارة من فوزين على فريقي AM بولو وبهنسالي بولو، مع فريق لامار بولو بقيادة ريان العجاجي وخالد العمران ويدير المباراة الطاقم الأرجنتيني المكون من بيتر رايت وماتياس وجاسون ديكسون.

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