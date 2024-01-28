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بني ياس يفوز على أجمك الأوزبكي ودياً بثلاثية

1/28/2024 7:17:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس على نظيره أجمك الأوزبكي 1-3 في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين ضمن معسكر ((السماوي)) خلال فترة التوقف استعداداً للاستحقاقات المقبلة. سجل ثلاثية بني ياس الألباني تاولانت سيفيري ((هدفان))، والبرازيلي جواو فيكتور.

وتعد تجربة أجمك الأوزبكي ثاني تجارب بني ياس خلال معسكره المقام حالياً في مدينة العين، إذ خاض الفريق أولى التجارب الودية أمام فريق بينونة وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

وينتظر أن يخوض بني ياس تحت قيادة مديره الفني السلوفيني داركو ميلانيتش عدداً من التجارب الودية الأخرى خلال المعسكر قبل العودة للمباريات الرسمية عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الآسيوية. ويحتل بني ياس المركز الثامن في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة، وخسر 6 مواجهات.

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