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«التحريات» بطلاً لخماسيات شرطة دبي لكرة القدم

1/28/2024 7:17:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، فريق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بطلاً لبطولة شرطة دبي لخماسيات كرة القدم للإدارات العامة ومراكز الشرطة، والتي تم تنظيمها ضمن منافسات درع القائد العام بمشاركة 22 فريقاً.

وجاء التتويج بعد أن تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من انتزاع فوز صعب على فريق الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بهدف يتيم في ختام لقاء ماراثوني شهد قمة الإثارة والتحدي بين الفريقين.

حضر حفل التكريم الختامي الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف، اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد سعيد سهيل العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعميد الدكتور سعيد عبدالله القمزي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، والمقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية.

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