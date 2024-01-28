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شباب الأهلي يجدد عقد يوري سيزار

1/28/2024 7:17:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عقد يوري سيزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعياً للمحافظة على استقرار الفريق، والتمسك بأعمدته الأساسية، وجاء التجديد بالشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وكان ((فرسان دبي))، تعاقد مع سيزار في يناير 2021، والذي لعب مع الفريق 4069 دقيقة موزعة على 71 مباراة وسجل 16 هدفاً، وتلقى 4 بطاقات صفراء، في مسابقات المحترفين، ومنها 2937 دقيقة موزعة على 55 مباراة، وسجل خلالها 10 أهداف. بالدوري.

وفاز شباب الأهلي على بريسبولس الإيراني أمس، 5 - 0 باستاد راشد، ودياً وأحرز الأهداف، ماتيوس ليما هدفين بالدقيقتين 22 و60، وكل من عزيز غانيف ومروان الوطني، والبديل دريسا كوليبالي في الدقائق 44 و32 و78. وبدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت عادل أبوبكر في حراسة المرمى، وأمامه محمد مرزوق، رينان فيتور، سعيد سليمان، يوسف جابر، عزيز غانييف، برونو ليموس، مروان الوطني، ايغور جيسوس، يوري سيزار وماتيوس ليما.

أقيمت مباراة شباب الأهلي بوريسبولس الإيراني بعد إلغاء مباراة ((فرسان دبي)) الودية أمام اتحاد جدة والتي كانت مقررة باستاد راشد، وذلك بناءً على طلب النادي السعودي.

وسبق أن لعب شباب الأهلي مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية، وفاز على الخليج السعودي بهدف ماتيوس ليما، وعلى بي أي سبورت أحد أندية دوري الدرجة الثالثة 9 - 1.

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