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«هيرو أبوظبي الجبلي للدراجات» في جزيرة الحديريات 9 فبراير

1/28/2024 7:17:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف جزيرة الحديريات، في أبوظبي على مضمار ((تريل X))، المُخصص لرياضة الدراجات الهوائية، النسخة الافتتاحية من سباق هيرو أبوظبي؛ خلال الفترة من 9 - 11 فبراير، بتنظيم شركة ((مدن))، بالتعاون مع ((هيرو سوديترول دولوميت))، ويتضمن سباقي اختراق الضاحية الأولمبي، واختراق الضاحية القصير، وهما من المنافسات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وتسهم استضافة الحدث الرياضي العالمي في العاصمة، بعد تنظيمه في جبال دولوميت الإيطالية، في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة مميزة لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ويمتد مسار سباق اختراق الضاحية الأولمبي على مسافة 5.4 كيلومترات مع ارتفاع في المسار قدره 70 م، في حين يمتد مسار اختراق الضاحية القصير، المصمم للحركة ذات السرعات العالية، على مسافة 1.2 كيلومتر مع ارتفاع قدره 10 م، وسيتاح لعشاق ركوب الدراجات الجبلية من جميع الأعمار المشاركة في سباقي ((الهواة)) و((الأطفال))، والمنافسة على المسارات نفسها.

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية استضافة أبوظبي للحدث العالمي الفريد من نوعه، وهو الأول في منطقة الشرق الأوسط، وقال: ((يدعم مجلس أبوظبي الرياضي استضافة وتنظيم الحدث، الذي يشهد مشاركة نخبة من الدراجين العالميين، إيماناً بأهمية الحدث وانعكاس آثاره على تبني نمط حياة صحي، في الوقت الذي تشهد به رياضة الدراجات الهوائية طفرة كبيرة في أبوظبي والإمارات)).

المشاركة الأولى

وقال بيتر ساجان، بطل العالم للدراجات على الطرق ثلاث مرات، والذي يشارك في الحدث الأصعب والأروع في العالم: ((ستكون هذه مشاركتي الأولى في ماراثون الدراجات الجبلية، ولا أستطيع التوقع، ولكنني أشعر بالتفاؤل والحماس، وأريد الاستمتاع بالتجربة الجديدة، وسأحرص على الوصول إلى أبوظبي قبل أيام من موعد السباق للتدرب على المسارات الجبلية)).

ومن المقرر أن تستضيف جزيرة الحديريات بطولة العالم ((غران فوندو)) للدراجات 2028، والتي ستسهم في تعزيز المنافسات رفيعة المستوى لراكبي الدراجات المحترفين والهواة مع نشر مبادرة ((ركوب الدراجات للجميع)) عالمياً.

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