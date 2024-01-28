صلاح تهلك:نقلة نوعية في«دولية دبي للسلة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة ،سوق دبي الحرة الراعي الرئيسي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة 33 من البطولة تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً والتي حققت نقلة نوعية.
موضحاً أن مشاركة كوكبة من النجوم العرب والـ NBA أعطت زخماً كبيراً للنسخة الحالية، والتي تزامنت مع احتفالات السوق الحرة بعيدها الأربعين، مؤكداً أن البطولة تسير من نجاح إلى نجاح بفضل النهج الذي يتبعه اتحاد السلة بقيادة اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي ودعمه للحدث الدولي الكبير في دبي، وثمن تهلك الشراكة بين السوق الحرة والاتحاد لتوفير فرص نجاح البطولة.
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