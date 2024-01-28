صلاح تهلك:نقلة نوعية في«دولية دبي للسلة»

أعرب صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة ،سوق دبي الحرة الراعي الرئيسي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة 33 من البطولة تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً والتي حققت نقلة نوعية.

موضحاً أن مشاركة كوكبة من النجوم العرب والـ NBA أعطت زخماً كبيراً للنسخة الحالية، والتي تزامنت مع احتفالات السوق الحرة بعيدها الأربعين، مؤكداً أن البطولة تسير من نجاح إلى نجاح بفضل النهج الذي يتبعه اتحاد السلة بقيادة اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي ودعمه للحدث الدولي الكبير في دبي، وثمن تهلك الشراكة بين السوق الحرة والاتحاد لتوفير فرص نجاح البطولة.

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