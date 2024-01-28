راشد النعيمي: «ألعاب غرب آسيا» ترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للرياضة البارالمبية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أول من أمس حفل افتتاح الدورة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، بنادي الثقة لأصحاب الهمم وأعلن انطلاق المنافسات.

والتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رؤساء بعثات الدول المشاركة في الدورة مرحباً بضيوف الشرف من السعودية والبحرين، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفهد القباع مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن المحافل الخاصة بالألعاب البارالمبية تشهد دائماً تنافساً كبيراً ومستويات فريدة من نوعها تتجلى فيها عزيمة الأبطال وإصرارهم على مواصلة العطاء، وقبول التحدي في ميادين المنافسة الرياضية مع أقرانهم الرياضيين من مختلف الدول المشاركة والذين وثقوا بقدراتهم وتفوقوا على أنفسهم وأثبتوا أن تحقيق النجاح والتميز أقوى من كل الظروف والتحديات التي تواجههم.

دعم

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدعم والرعاية الكريمة التي تلقاها هذه الفئة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ تقام فعاليات هذه الدورة في الشارقة المرة الثانية، الأمر الذي يبرز حجم الاهتمام بالرياضيين البارالمبيين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للرياضة البارالمبية؛ بناءً على ما تمتلكه من إمكانات هائلة وبنية تحتية متطورة تستوعب جميع الفعاليات الرياضية على تعدد أنواعها.

وعلى هامش حضوره جانباً من منافسات الدورة استعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع عدد من ضيوف ورؤساء بعثات الدول أبرز الموضوعات في الساحة الرياضية بوجه عام، ومن ذلك الجانب الخاص بالرياضة البارالمبية باحتسابها مكوناً رئيساً من مكونات الحركة الرياضية العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سنة 2024 هي الأهم في أجندة جميع الرياضيين بصفة عامة ولا سيما أنها تشهد إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في باريس.

وهنأ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، ((الشارقة 2024))، بمناسبة الانطلاقة الناجحة للحدث الكبير الذي يؤكد ثقة المؤسسات والمنظمات الرياضية القارية والدولية بكفاءة وجودة تنظيم الفعاليات المختلفة على أرض دولة الإمارات، معرباً عن أمنياته بتقديم نسخة استثنائية ومتميزة من جميع الرياضيين المشاركين.

وأقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مأدبة غداء على شرف ضيوف الدولة ورؤساء البعثات المشاركة في الدورة الرابعة 2024، ورؤساء البعثات من الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان والكويت وقطر والعراق والأردن ولبنان وسوريا واليمن.

مشاركة

يشارك في الدورة 513 رياضياً من 11 دولة إضافة إلى 454 من اللجان التنفيذية والحكام والمتطوعين.

وكان حفل الافتتاح بدأ بالسلام الوطني للإمارات ثم كلمتي الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا، والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا وألقى البطل الإماراتي محمد القايد الحمادي قسم اللاعبين وأحمد الحمادي قسم الحكام، وتم تقديم أوبريت ((نحن نقد)) فكرة وإشراف أحمد سالم المظلوم، رئيس اللجنة التنفيذية المدير العام للدورة، ومن كلمات عبدالله الشحي، وأداء طالبات مدرسة الأندلس للتعليم الأساسي.

رعاية

وتحظى الدورة برعاية متميزة وتشمل الرعاية الذهبية كلاً من مصرف الشارقة الإسلامي ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأصباغ ناشونال بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من شركة المروان للمقاولات والشارقة للتأمين وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي، وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات لأصحاب الهمم بصرياً.

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