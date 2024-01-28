منتخب مصر يخسر بركلات الترجيح أمام الكونغو ويودع بطولة أمم أفريقيا



أهدر حارس المرمى محمد أبو جبل ركلة ترجيح لتودع مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالخسارة 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الستة عشر اليوم الأحد.

* بداية سريعة

جاءت بداية المباراة سريعة إذ بحث لاعبو مصر عن تسجيل الهدف الأول مبكرا، لكن الأمور كادت تنقلب في الدقيقة الثانية بعد هجمة مرتدة سريعة من الكونغو الديمقراطية استغلالا لتقدم لاعبي مصر في ضربة حرة مباشرة، لكن المهاجم ميشاك إيليا سدد الكرة من وضعية سانحة بعيدا عن المرمى.

وأهدر المدافع أحمد حجازي فرصة الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة عرضية من مروان عطية قابلها حجازي بضربة رأس من مسافة قريبة، لكنها علت العارضة بغرابة.

وطالب مصطفى محمد بركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد سقوطه داخل المنطقة، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وأضاع ثيو بونجوندا فرصة سانحة لافتتاح التسجيل لصالح الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 21 بعد ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن لتصل الكرة إلى بونجوندا في وضعية جيدة لكنه أهدر الفرصة بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وأنقذ حمدي فتحي فرصة هدف محقق للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 24 بعد انفراد من إيليا لكن لاعب الوسط المصري تدخل في توقيت مثالي قبل التسديد، ليمسك أبو جبل بالكرة وينهي الخطورة.

وافتتحت الكونغو الديمقراطية التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق إيليا بعد رمية تماس تم تنفيذها بسرعة وسط غفلة من لاعبي مصر، لتصل الكرة إلى يوان ويسا الذي لعب تمريرة عرضية اصطدمت في حجازي ومرت الكرة من أبو جبل لتصل إلى إيليا المنفرد الذي لعب ضربة رأس سهلة في الشباك الخالية.

واحتسب الحكم توم أبونجيل من جنوب أفريقيا ركلة جزاء لصالح مصر في الدقيقة 44 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد إثر ضربة بالمرفق من مدافع الكونغو الديمقراطية ديلان باتوبينسيكا على أحمد حجازي.

وسجل مصطفى محمد من ركلة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليعدل النتيجة، بعد أن سدد الكرة في الزاوية اليسرى العليا لحارس المرمى.

وأصبح مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل أربعة أهداف في أربع مباريات متتالية بكأس الأمم الأفريقية.

* الكونغو تسيطر

بدأت الكونغو الديمقراطية الشوط الثاني بنشاط أكبر، وكاد سيدريك باكامبو يعيد فريقه للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 53 بعد تمريرة عرضية من إيليا على القائم القريب، قابلها مهاجم غلطة سراي التركي بلمسة واحدة لتمر الكرة بجوار القائم.

ولعب تشانسيل مبيمبا غير المراقب ضربة رأس قوية بعد دقيقتين إثر ركلة ركنية، مرت بسلام على المرمى المصري.

وأهدر أحمد سيد "زيزو" فرصة تسجيل هدف التقدم لمصر في الدقيقة 61 بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد من زاوية ضيقة لكن حارس الكونغو الديمقراطية تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.

وضاعت على مصر فرصة خطيرة في الدقيقة 84 من عرضية زيزو على قدم البديل محمود حمادة أمام المرمى لكنه تعثر في الكرة وفقد السيطرة عليها قبل أن يتدخل دفاع الكونغو الديمقراطية لإبعاد الكرة.

ولم يشهد الشوط الإضافي الأول الكثير من الأحداث وسط سيطرة أكبر من الكونغو الديمقراطية على الكرة، لكن منتخب مصر أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل محمد حمدي في الدقيقة 97 إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل قوي على المهاجم سايمون بانزا.

ولعب أرثر ماسواكو تمريرة عرضية رائعة من الجانب الأيسر في الدقيقة 106 مرت أمام المرمى رغم وجود أكثر من لاعب من الفريقين وخرجت الكرة إلى ركلة مرمى.

واستمرت سيطرة الكونغو الديمقراطية على الكرة في الشوط الإضافي الثاني، مع الاعتماد على التمريرات العرضية بكثافة لكن الدفاع المصري تعامل معها بطريقة مميزة وأبعد الخطورة في كل مرة.

وفي ركلات الترجيح، أضاع الفريقان الركلة الثانية، واستمرت الركلات سجالا حتى تقدم أبو جبل لتسديد الركلة التاسعة لكن حارس مصر لعب الكرة في العارضة، قبل أن يتقدم ليونيل مباسي حارس الكونغو الديمقراطية ويضع الكرة في الشباك وينهي المباراة.

وضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعدا مع غينيا في دور الثمانية من البطولة، والذي تغلب 1-صفر على غينيا الاستوائية في وقت سابق من اليوم.

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