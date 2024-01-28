أرقام اقتصاد دبي... دلالات على تطور مستدام

تكثر التحليلات والتوقعات عن النموذج الاقتصادي الناجح والنمو المستدام الذي حققته إمارة دبي ولا تزال. يركز بعضهم على الطفرة العقارية، ويسلط آخرون الضوء على القطاع السياحي الذي يواصل مسيرته المتميزة ويحقق أداء قوياً ومستداماً.

وتأتي الأرقام التي أعلنتها حكومة دبي وفصلت عبرها نمو القطاعات الاقتصادية ومساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، لتؤكد عمق وتنوع بنية الاقتصاد المتين لإمارة دبي والنمو المستدام للقطاعات المختلفة.

فقد حقق قطاع الإقامة واستهلاك الطعام نسبة النمو الأقوى التي بلغت 11.1% فيما يسهم هذا القطاع بنسبة 3.4% من مجمل حجم الاقتصاد في تأكيد على استمرار نمو عدد سكان الإمارة وزائريها فدبي تبقى الوجهة السياحية العالمية المفضلة كما تأتي ضمن أفضل المدن للمسكن والإقامة.

وعند التوقف عند نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد يتبدى بوضوح أنه على الرغم من أهمية دور السياحة إلا أن اقتصاد دبي يقوم على أكثر من ذلك بكثير ولعل قوة النمو المسجل في قطاع النقل والتخزين بنسبة 10.9% فيما يسهم القطاع بنسبة 13.1% من مجمل الاقتصاد، أكبر دليل على ذلك. ويعزز نمو وحجم النقل والتخزين من دور إمارة دبي مركزاً لوجيستياً عالمياً وموقعاً جغرافياً مفضلاً للشركات العالمية في تخزين بضائعها لإعادة تصديرها وشحنها.

ولا بد من التوقف أيضاً عند نمو القطاع العقاري الذي سجل 4% وأسهم في الناتج المحلي بنسبة 8.2%، ما يؤكد أيضاً مستويات متوازنة توازي النسب العالمية لتطور القطاع العقاري.

ولمبيعات التجزئة والجملة التي تشكل النسبة الأكبر من حجم الاقتصاد دلالات أيضاً على المزيد من التوازن الاقتصادي إذ يشكل الإنفاق في الولايات المتحدة أساساً في التركيبة الاقتصادية لأكبر وأقوى الاقتصادات العالمية.

وتشي أرقام القطاع بقوة الإنفاق الداخلي والسياحي والقدرة الشرائية المرتفعة للسياح (في دلالة على أن زائري دبي من المقتدرين) والمقيمين (في دلالة على الدخل المرتفع المحقق في الإمارة).

وبعيداً عن الاقتصاد التقليدي، يبرز قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الذي حقق نمواً بنسبة 4.4% وشكل 4.6% من الناتج المحلي بنسب وفرص واعدة تدل على التزام دبي تبني أحدث التقنيات وتعزيز اقتصاد المعرفة المزدهر. وحقق قطاع الخدمات المالية والتأمين نمواً بنسبة 2.7% فيما شكل 11.4% من حجم الاقتصاد.

أحد عشر قطاعاً كلها سجلت نمواً وتطوراً في العام الماضي، لتقدم الأرقام دليلاً على التنوع الاقتصادي القوي في دبي حيث تتكامل القطاعات وتتناغم لتشكل اقتصاداً صحياً تؤكد أرقامه تطوراً لافتاً وتقدماً ثابتاً بنسب نمو معتدلة تؤشر لاستدامة طويلة الأجل.