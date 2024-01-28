لأول مرة أتفق في الرأي مع بنيامين نتنياهو، طبعاً مع الفرق بيني وبينه، أقولها بتواضع الإنسان العادي، ومن دون حرج، فهو الرجل القوي، الباحث عن بطولة يسجلها التاريخ، وتحفظها أجيال من بعد أجيال لمئات السنين، وهو صاحب اليد الطولى، والذراع التي إذا امتدت لا تجد من يقف في وجهها، كباراً كانوا أو صغاراً يحسبون على الفئة التي لا حول لها ولا قوة، وهو من يطلب الغرب رضاه، سواء كان على حق أو كان مخطئاً، الفارق بيننا يقاس بالمسافة الفاصلة ما بين السماء والأرض، في المكانة أو في الفكر والانتماء وثقافة التعامل مع البشر. ومع ذلك، ولأول مرة، أعجبتني جملة قالها بعد قرار المحكمة الدولية في لاهاي، وهي ((إن قرار المحكمة وصمة عار لن تُمحى)).

وهي كذلك، وصمة عار لن تمحى. فالقرار، وبعيداً عن كلام كل الفلاسفة الذين جعلوا من أنفسهم محامين وقضاة، وتطوّعوا لإحداث ((بلبلة)) في عقول الناس، وفسّروا كل كلمة على حدة، وجعلوا كل جملة منفصلة عن الأخرى، كان واضحاً في قبول الدعوى عندما قالت المحكمة إنها ((تؤكد اختصاصها القضائي في النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل))، وإنها ((لن ترفض قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة))، وآخرها إمهال إسرائيل شهراً لتقديم التدابير التي ستتخذها لمنع الإبادة في القطاع، مع التزامها، أي المحكمة، بمعاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن جنوب أفريقيا لها الحق في رفع قضية ضد إسرائيل.

هي ((وصمة عار)) لطّخت تلك الصورة التي تم تسويقها في الغرب الديمقراطي، وسحبت ((ذات الدلال والجمال)) إلى المكان الذي يليق بمن يرتكب ما ارتكبته، ولن تُمحى هذه الوصمة، كما قال بنيامين نتنياهو، وكما كنت أريد أن أقولها، ولكنه سبقني إليها، وعبّر عن رأي العالم كله، مع استثناء بعض حكومات الغرب، رغم أننا نختلف في معنى تلك الوصمة وذلك العار والاتجاه الذي تذهب إليه!