البقاء على قيد الإبداع!

يقول الكاتب المصري المعروف إبراهيم عبدالمجيد صاحب ثلاثية الإسكندرية الشهيرة في ندوة بمناسبة إطلاق آخر رواياته (قاهرة اليوم الضائع)، إن الوسط الثقافي يموج بالخلافات والمعارك، وإنه ككاتب مصري له علاقاته وحياته وحركته في هذا الفضاء الثقافي الكبير الذي تتحرك فيه جموع الكتاب والأدباء والمثقفين المصريين، لذلك فهو يخرج كل يوم لينضم لأصدقائه وجلسائه في مقاهٍ مختلفة اعتاد التردد عليها كغيره من كتاب وأدباء عصره، فإذا جلس سمع الكثير مما يقوله ويفضي به أمامه العديد من هؤلاء، لكنه إذا عاد إلى منزله في آخر المساء، ووقف يستحم تحت الماء، جعل كل ما سمعه ينساب منهمراً مع الماء ومتلاشياً في ثقوب المجاري إلى غير رجعة، كان يفعل ذلك بوعي شديد لأنه كان يريد أن ينسى تماماً كل ما سمع!

وليتخلص تماماً من كل ما سمعه، كان يستمع إلى الموسيقى ثم ينام مباشرة ناسياً كل ما سمعه، أما لو بقي محتفظاً بكل ما سمع، ولو تأثر به فإنه ما كان وصل لما هو عليه الآن، ولما أنتج كل هذا المشروع الأدبي الضخم المتأسس على عدد ضخم من الروايات والمسرحيات والنصوص النثرية.

إن البقاء صامداً في عالم الكتابة، وهو في هذا العمر (77 عاماً) لهو إنجاز حقيقي فالكاتب إبراهيم عبدالمجيد من مواليد 2 ديسمبر 1946، وكنا نحضر له أمسية حافلة بمعجبيه الذين حضروا حفل توقيع روايته الأخيرة التي أصدرها مؤخراً تحت عنوان (قاهرة اليوم الضائع)!

كثيرون وليس الكتاب أو أصحاب المشاريع فقط من يفشلون في دفع أنفسهم للأمام لتحقيق ما يخططون له، مع أنهم يفعلون الكثير، والسبب هو تأثرهم بما يقال وما يحاك، وبسبب تصديقهم لماورائيات لا تقدم ولا تؤخر إلا بقدر ما ننفخ فيها من روح لنحولها من أشباح ميتة إلى كائنات خرافية نحن أول ضحاياها، فننسى أحلامنا ونظل نعلق إخفاقاتنا على ما فعله فلان بنا وما دبره وما حاكه، وعلى الناس والمؤامرات والحظ التعس، وهكذا نكمل حياتنا متعثرين بأحلامنا التي لم نحققها ولن ننساها في الوقت نفسه!