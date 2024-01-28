إبراهيم الصلال.. أفضل من جسد صورة الرعيل الأول

يوصف المسرح بـ ((أبو الفنون)) منذ زمن الإغريق والرومان بسبب قدرته على الجمع والمؤالفة بين عناصر فنية متعددة، وبالتالي فهو الأقدر على التعبير من سائر الفنون الأخرى، وهو الأداة الأكثر فعالية التي استخدمها فقهاء اللغة والنحاة وحتى القضاة لنقل أفكارهم وتجاربهم ومعارفهم إلى الخاصة والعامة. إلى ذلك يعتبر المسرح الجنس الأدبي الأحدث نسبياً مقارنة بالشعر في المجتمعات العربية.

عرفت منطقة الخليج العربي المسرح منذ عام 1925 حينما عرضت في البحرين مسرحية ((القاضي بأمر الله)) من فوق خشبة مسرح مدرسة الهداية الخليفية. غير أن الكويت سبقت شقيقاتها الخليجيات في البروز كمعقل للفنون المسرحية في الخليج منذ ستينات القرن العشرين، بسبب الدعم الرسمي غير المحدود وتبني المواهب الفنية وتشجيعها؛ لذا برزت في الكويت مجموعة من فناني المسرح الكبار ممن تألقوا في أعمالهم وقدموا مسرحيات كوميدية وتراجيدية ووطنية وتاريخية محفورة في وجدان الجمهور.

ومن المسرح شقّ هؤلاء الرواد طريقهم نحو الدراما الإذاعية والتلفزيونية فأبلوا أيضاً بلاء حسناً. أحد هؤلاء العظام هو الفنان القدير إبراهيم الصلال، صاحب الأعمال المسرحية والدرامية الخالدة والنجاحات الساحقة والأدوار المتميزة والأداء التلقائي المقرون بخفة الظل، والذي يعد أفضل من جسد شخصية الرجل كبير السن من الرعيل الأول، من أولئك الذين ظلوا محتفظين ببساطتهم وطيبتهم وتلقائيتهم ومفرداتهم وعاداتهم الأصيلة رغم كل ما طرأ على حياة مجتمعاتنا من تغيرات حضارية.

ويعتبر الصلال من فناني المسرح والدراما الكويتيين الكبار ممن عاصروا الحركة المسرحية والدرامية في الكويت منذ بدايتها، ومن الجيل الذي تتلمذ على يد الفنان المصري الكبير زكي طليمات الذي استقدمته الكويت في ستينات القرن العشرين وكلفته بتأسيس الفن المسرحي في البلاد على أسس أكاديمية وعلمية.







ولد ((إبراهيم بن مزعل بن هزاع الصلال المطيري)) بقرية ((الفنطاس)) الكويتية في 15 مارس 1940، لأب ينتمي إلى قبيلة مطير المعروفة من فخذ الصهبة، وأم من عائلة الحقان. وقد أخبرنا الصلال في حوار مع تلفزيون الكويت أن والده ((الملا مزعل بن هزاع الصلال)) كان يعمل ويقيم في العاصمة الكويت، لكن تم نقله سنة 1940 إلى قرية الفنطاس ليعمل هناك إماماً للمسجد وقاضياً وموظفاً في البلدية ومسؤولاً عن توزيع الأراضي في آن واحد؛ لذا كانت ولادته ونشأته ودراسته الابتدائية والإعدادية في الفنطاس التي ترعرع في بيئتها الساحلية الزراعية وتشرب الفن من أهلها المحبين للطرب والفنون منذ نعومة أظافره وتعرف فيها على زميله الفنان سعد الفرج.

في عام 1955 عاد مع والده للإقامة بمدينة الكويت فالتحق بمدرسة صلاح الدين النموذجية التي أنهى بها تعليمه. اضطر الصلال إلى أن يدخل سوق العمل مبكراً، فتنقل في وظائف عدة منها عمله ساعياً بوزارة الأوقاف، وهو الأمر الذي ساهم في احتكاكه بنماذج متنوعة من المراجعين ما أكسبه معرفة همومهم ومشاكلهم التي استثمرها لاحقاً في أعماله. ومن وظائفه الأخرى في مقتبل حياته، عمله في الجيش الكويتي وفي ديوان الموظفين. وبالمثل، تزوج الصلال مبكراً، حينما كان في سن التاسعة عشرة، من ابنة عمه التي أنجبت له ستة من الأبناء، أربعة منهم من الذكور وهم: خالد وعبدالناصر وأحمد ومزعل.

بدأ مشواره الفني في عام 1952 من خلال المسرح المدرسي كمعظم زملائه. ولحسن حظه فإن والده كان من المتنورين، فدعمه وشجعه ولم يعترض على شغفه بالتمثيل حينما أبلغوه بذلك، وإنما رد بقوله إن المسرح رسالة، وإن الممثل يستطيع أن يتبنى من خلاله قضية إنْ أحسن الاختيار.

وهكذا شارك وقتذاك في مسرحيات تاريخية باللغة الفصحى مثل ((إسلام عمر)) و((حرب البسوس)). وما بين عامي 1954 و 1956 نشط مسرحياً من خلال ما كانت تقدمه الأندية الصيفية آنذاك من أعمال. وفي عام 1959 قرر أن يصقل مواهبه الفنية ويبرزها فالتحق بـ ((فرقة المسرح الشعبي))، حيث تتلمذ على أيدي المخرج عبدالرحمن الضويحي (1934 ــ 1996) والممثل والمخرج عبدالله خريبط (1934 ــ 1997) والرائد المسرحي الكبير محمد النشمي (1929 ــ 1984). والمعروف أن فرقة المسرح الشعبي أعلن إشهارها في 10 مايو 1957 بجهود مؤسسيها محمد النشمي وعبدالله خريبط وعبدالله حسين وغيرهم ممن كان يدعمهم المرحوم حمد عيسى الرجيب الذي يوصف في الأدبيات الكويتية برائد الحركة المسرحية ورائد الرعاية الاجتماعية ومكتشف المواهب الفنية. ومما يذكر أن الصلال ترأس مجلس إدارة المسرح الشعبي ما بين عامي 1966 و 2012.

والصلال لئن شارك في بدايات مشواره في أعمال مسرحية ذات قيمة فنية، غير أن العمل الذي صعد من خلاله إلى عالم النجومية والشهرة الحقيقية تمثل في مسرحية ((سكانه مرته)) الاجتماعية الكوميدية التي عرضت في سنة 1964 من إخراج عبدالرحمن الضويحي وتمثيل إبراهيم الصلال وعبدالعزيز النمش ومريم الغضبان ومريم الصالح وطيبة الفرج وأحمد الصالح وغيرهم، والتي تقمص فيها الصلال دور الخال ((بوصالح))، فأجاد بسبب صوته المميز وحضوره القوي ونظراته الحادة. بعد ذلك توالت أعماله المسرحية فشارك في الفترة ما بين عامي 1964 و1969 في تسع مسرحيات هي: ((غلط يا ناس))، ((الجنون فنون))، ((كازينو أم عنبر))، ((يمهل ولا يهمل))، ((حرامي آخر موديل))، ((هدوا المسلسل))، ((انتخبوني))، ((اصبر وشوف)) و((صورة)). وفي فترة تألقه هذه، منحته الدولة بعثة في سنة 1965 إلى جامعة ويستمنستر البريطانية لدراسة إدارة الأعمال، فلم يمنعه انغماسه في العمل المسرحي من الذهاب إلى لندن والالتحاق هناك بأخيه هزاع الذي كان وقتذاك يدرس العلوم الشرطية، ليتخرج في عام 1968 مكللاً بدبلوم في الإدارة والسكرتاريا، مع تجربة ثرية في مشاهدة الأعمال المسرحية العالمية.

وفي عقد السبعينات واصل رحلته المسرحية الناجحة فقدم عشر مسرحيات أخرى شملت: ((العلامة هدهد))، ((كاوبوي في الدبدبة))، ((رزنامة))، ((مدير طرطور))، ((بم 1 2 3 4))، ((إبراهيم الثالث))، ((فوضى))، ((حفلة على الخازوق))، ((عريس لبنت السلطان))، و((عمارة رقم 20)).

وحينما جاء عقد الثمانينات، وكان قد أصبح نجماً كبيراً ذا خبرة ومكانة، واصل تألقه من خلال المسرحيات التالية: للصبر حدود، درس خصوصي، المهرج، فرسان المناخ، صبوحة، حامي الديار، فرحة أمة، الأوانس، هذا سيفوه، كماشة، هالو بانكوك. أما في عقد التسعينات والعشرية الأولى من الألفية الجديدة، فيلاحظ أن أعماله المسرحية قلت، بدليل أنه لم يشارك إلا في ست مسرحيات هي: ((الثمن))، ((عاصفة الصحراء))، ((الحر منة))، ((جنون البشر))، و((بنانوة الفريج)). ويعتقد أن السبب هو تراجع الوهج المسرحي والفني في الكويت في حقبة ما بعد التحرير من جهة، ومشاكل الصلال الصحية من جهة ثانية، ووفاة معظم فرسان المسرح الكويتي الكبار من جهة ثالثة.

إلى ما سبق، حقق الصلال نجاحاً موازياً على صعيد الأعمال التلفزيونية، بدءاً من عمله الأول ((المصير)) في سنة 1967 وانتهاء بمسلسل ((الجسر)) في عام 2018، ومروراً بنحو سبعين مسلسلاً لعل أهمها: ((أجلح وأملح)) (1970)، ((الأقدار)) (1977)، ((مذكرات جحا)) (1979)، ((خرج ولم يعد)) (1980)، ((درس خصوصي)) (1981)، ضيعة أم سالم (1985)، ((أبوصالح يريد حلاً)) (1987)، ((العائلة)) (1990)، ((بومرزوق)) (1992)، ((الناس بيزات)) (1993)، ((لن أمشي طريق الأمس)) (1995) ((عائلة بورويشد)) (1998)، ((خليل في مهب الريح)) (1999)، ((سوق المقاصيص)) (2000)، ((عائلة خاصة جداً)) (2001)، ((جرح الزمن)) (2001)، ((ثمن عمري)) (2002)، ((فريج صويلح)) (2005)، ((عتيج الصوف)) (2006)، ((ابن النجار)) (2006)، ((عيال الفقر)) (2007)، ((الأخ صالحة)) (2007)، ((سوق واقف)) (2009)، ((إخوان مريم)) (2010)، ((البيت بيت أبونا)) (2013)، و((المعزب)) (2014).

كما أنه شارك في 4 أوبريتات هي: ((بساط الفقر)) (1979)، ((سندريلا)) (1984)، ((جسر المحبة)) (1987)، وأوبريت ((خليجي 16)) (2016)، وقام بإخراج ثلاثة من أعماله المسرحية وهي: ((العلامة هدهد))، و((مدير طرطور)) و((في قلب قنديل)).

بُعيد الغزو العراقي للكويت في عام 1990، ترك بلاده مع غيره وانتقل إلى مدينة حائل السعودية لوجود أقارب له فيها، ومنها انتقل إلى الرياض، حيث عاش في ضيافة الحكومة السعودية وتحت رعاية السفارة الكويتية مع تواصله مع حكومة الكويت الشرعية في الطائف، إلى أن انجلت الغيمة وعاد مع العائدين.

ومما يجدر بنا ذكره أن فناننا أعلن في عام 2014 بعد مشاركته في مسلسل ((المعزب)) اعتزاله الفن، مبرراً قراره بحاجته للراحة بعد تدهور صحته، وإنْ كان السبب الحقيقي هو ما أفصح عنه لاحقاً في مقابلة صحفية أجرتها معه جريدة ((الرأي)) (8/4/2023) من أنه لا يوجد ما يغريه بالعودة إلى التمثيل، وأنه سوف يعود حينما يتوافر النص الجيد والمخرج الجيد والممثلون الجيدون، مؤكداً أن ((الدراما الكويتية تحتاج إلى (نفضة عدلة) لتعيدها إلى مسارها الصحيح، خصوصاً وأن بداياتنا في الفن كانت حلوة وقوية)).

غير أن الرجل تراجع عن قراره بفضل تدخل وزير الإعلام آنذاك الشيخ سلمان الصباح ومحاولات إقناع بذلها زميله المخرج والمؤلف والممثل عبدالعزيز المسلم، حيث أثمرت جهود الرجلين عن عودة الصلال إلى الدراما التلفزيونية من خلال تقديم دور الأب الذي يعاني من مشاكل مع ابنه في مسلسل ((الليوان)) (2015)، ثم من خلال المسلسل الاجتماعي الإنساني ((الجسر)) في عام 2018، فمسلسل ((العاصفة)) الاجتماعي البوليسي في عام 2019، وفيه أدى دور الأب الذي يواجه الكثير من المتاعب والصعاب في حياته، ومحيطه الاجتماعي، فيحاول لمّ شمل أسرته، والمحافظة على تماسكها في وجه تقلبات الزمن.

وبعد الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل ((العاصفة))، عاد الصلال ليشتكي من أحوال الفن، مهدداً بالتوقف عن المشاركة في أي أعمال جديدة ((لأني لا أريد أن تكون نقطة سوداء في مسيرتي الطويلة)). إذ صرح لصحيفة ((الرأي)) (21/8/2019) قائلاً إن الأوضاع الفنية في الكويت متردية من ناحية النص والإخراج والأداء أيضاً، وإن الزمن الجميل انتهى ولن يعود، واصفاً ما يتم تقديمه من أعمال بأنها ((خرابيط وكلام فاضي))، و((تراجيديا أو كوميديا فاشلة لا تليق..))، ومشيراً إلى الوضع الفني بأنه ((هشك بشك))، وأن ما يطرح فيه هزيل.

في يونيو عام 2017 حصل الصلال على جائزة ((الشارقة للإبداع المسرحي العربي)) في دورتها الحادية عشرة، تقديراً لمسيرته في الإذاعة والتلفزيون والمسرح على مدى ستة عقود، ومساهمته في المشهد المسرحي المعاصر، وعمله الدؤوب على ترسيخ وتطوير تجربة الفن المسرحي في الخليج، واعترافاً بمكانته كأحد رموز التأسيس والنهوض المسرحي. علماً بأن الجائزة تأسست عام 2007 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتمنح لمبدعي المسرح العربي في تخصصاتهم. وقتها عبر الصلال عن سعادته بالحصول على الجائزة واعتبرها وساماً على صدره، وتكريماً للكويت باعتبارها رائدة في مجالات الثقافة والفنون. وفي سبتمبر 2017 دخل فناننا العناية المركزة بمستشفى الأحمدي بعد إصابته بجلطة دماغية، لكنه نجا وشفي على يد الأطباء.

بقي أن نشير إلى أن الصلال ــ طبقاً لما قاله لصحيفة ((الجريدة)) الكويتية (15/8/2022) ــ يقضي معظم أوقاته ما بين ممارسة هواياته في قراءة الكتب ومشاهدة الأعمال الدرامية والسينمائية العالمية دون العربية، وسماع أغنيات أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وشادي الخليج القديمة، ومجالسة أحفاده والخروج معهم إلى الأماكن العامة.