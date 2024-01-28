في لاهاي.. ليست مجرد محاكمة قانونية

تسعة وسبعون عاماً مرت على انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي كانت السبب المباشر في اقتراح وصياغة ((اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها))، بعدما شهدته من مذابح جماعية، قام بها النظام النازي لمجموعات بشرية متنوعة، منها الغجر والبولنديون والمدنيون والأسرى السوفييتيون والمعاقون والصرب، وبالطبع اليهود عبر مختلف بلدان أوروبا.

وبعد مرور ستة وسبعين عاماً على بدء التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية وجد العالم نفسه أمام تطبيقها في محكمة العدل الدولية ضد ((الدولة اليهودية))، كما أسماها تيودور هيرتزل في كتابه الشهير عام 1896، متهمة وليس ضحية بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.

إسرائيل هي الدولة التي كانت جرائم الإبادة في حق من أنشأوها من يهود أوروبا، أحد أبرز أسباب دعم قيامها من مختلف حكومات ونخب القارة العجوز، ومعهم الولايات المتحدة الأمريكية، تعويضاً لهم عما جرى لهم على يد النازي، وشعوراً بالذنب تجاههم.

وأن تتهم نفس هذه الدولة، وتمثل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، هي الضربة الأكثر إيلاماً وعمقاً لوعي مجتمع ((الدولة اليهودية)) منذ قيامها، وكذلك للمجتمع الغربي والأوروبي خصوصاً، فللمرة الأولى في التاريخ اليهودي الحديث وخصوصاً منذ قيام إسرائيل يجد سكانها من اليهود أنفسهم في موضع الجاني وليس موضع الضحية، الذي قام وعيهم وتوازنهم النفسي عليه.

من هنا يظهر هذا المدى الواسع والعميق للارتباك والاهتزاز، الذي أصاب وعي المجتمع والنخبة اليهوديين في إسرائيل، وانعكاس هذا في حالة التطرف والعدوانية الشديدين تجاه ((الأغيار))، خصوصاً الفلسطينيين، وحتى تجاه جنوب أفريقيا التي وجهت لهم الاتهام، ومحكمة العدل الدولية، التي جرؤت على قبوله مبدئياً، والنظر في البت فيه.

أما على صعيد المجتمع الغربي عموماً بشقيه الأوروبي والأمريكي فقد كان الاتهام والإحالة ثم قرارات محكمة العدل الدولية هي الهزة الأكثر عمقاً وشدة، بعد هزة الجرائم النازية بالمذابح والإبادة الجماعية قبل خمسة وثمانين عاماً، فالنظر إلى ((الدولة اليهودية)) طوال عمرها الممتد منذ عام 1948 ظل أسيراً لعقدة ما فعلته النازية– الألمانية– الأوروبية باليهود من محارق ومذابح، وظلت إسرائيل تتمتع طوال هذه السنوات بالدعم والتأييد باعتبارها دولة ((الضحايا المضطهدين))، وليست دولة ((الجناة)) مرتكبي جرم الإبادة الجماعية الأعظم.

كل تلك التطورات والتأثيرات، التي بدأت لتوها في الاصطدام بداخل إسرائيل وفي المجتمعات الغربية، أوروبية وأمريكية، بالوعي العام ومرتكزاته التي استقرت لعشرات السنين، سيكون لها بدون شك تداعياتها العملية على مجريات الأمور على الجانبين، سواء فيما يخص الحكومات والأنظمة أو ما يتعلق بالشعوب، ومختلف النخب فيهما.

وعلى الأرجح فإن تعمق وسرعة ردود الأفعال والمواقف لن يتأخر كثيراً، وسيكون مرتبطاً مباشرة بالقرارات الأخرى والأحكام، التي ستصدرها محكمة العدل الدولية في مدى تورط ((الدولة اليهودية)) في الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وحينها سيشهد العالم الغربي كله مسارات تجاه هذه الدولة وسكانها، لم يعرفها قط طوال سنواتها الخمس والسبعين.

وحتى يتضح لنا أكثر ما يجري في داخل المحكمة الدولية من نظر الاتهام الخطير نشير هنا إلى المادة الثانية من الاتفاقية المشار إليها، حيث تنص على:

في هذه الاتفاقية تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

(ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وتعاقب المادة الثالثة من الاتفاقية كل من ارتكب جريمة الإبادة الجماعية، أو تآمر لارتكابها، أو من حرض على ارتكابها مباشرة وعلناً، أو من حاول ارتكابها، أو من اشترك في هذا الارتكاب، على أن يشمل العقاب أياً من هؤلاء سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً، بحسب نص المادة الرابعة من الاتفاقية.