جولة في منطقة الراس بديرة

بعد أن تم إنجاز تطوير أسواق ديرة قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيارة لمنطقة الراس بديرة، تفقد سموه فيها إنجاز بلدية دبي لمشروع تطوير الأسواق القديمة، والتي شملت السوق الكبير، الذي كانت الإمارات تعتمد عليه بمد تجار التجزئة بالمواد الغذائية، وسوق الأدوية الشعبية، وسوق المواعين، وأسواق القماش والسلاح، والفحم، وغيرها مما كان المجتمع يحتاج إليه من سلع وخدمات.

تلك الزيارة جعلت من في المحلات من باعة ومتسوقين ومارة يندهشون من وجود الحاكم بينهم، من دون حراسة، وذلك على غير ما ألفوه في بلدانهم في جولات القادة والمسؤولين. لقد صور الناس وتناقلوا خبر الزيارة عبر الرسائل النصية، وسمع صوت شخص من الجنسية الهندية يقول لصاحبه ما معناه (هذا شيخ دبي الكبير يمشي دون حراسة).

تلك الزيارة جعلت الكثيرين يفكرون بزيارة المنطقة، وعلى الخصوص الذين عاشوا بتلك المنطقة أو قريباً منها، فالعودة إلى الجذور تشغل بال الجميع. وفي الأسبوع الماضي قمنا بزيارة المنطقة نستذكر حواريها ومعالمها التي تم تطويرها، وبمقدار فرحنا بذلك الإنجاز انتابتنا الحسرة أن تلك المحلات التجارية لم يعد بها من أصحابها أو ذريتهم إلا نفر قليل، مخزن الرياضة به موظف، متجر لطيفي به صاحبه وموظفوه، محل الحاج ناصر به أولاده، الخياط الوطني موجود ابنه، محلات عائلة العطار ما زالت اللافتات تحمل أسماءهم، ومحل محمود عبدالرحيم للملابس الرجالية موجود كما هو، أما الباقي من المحلات فقد تغير ملاكها وتغير نشاطها، المخزن الشرقي الذي كان به المرحوم محمد الموسى، والذي هو واجهة السوق تغير المالك، وتبدلت البضاعة من ساعات رادو، وأقمشة هيلد الإنجليزية إلى عطارة وخردوات، وقس على ذلك باقي المحلات.

في تلك المنطقة زرنا (متحف بيت الشاعر مبارك بن حمد العقيلي)، الذي اعتنت به البلدية وجعلته متحفاً، استفادت فيه من جهود المرحوم يوسف الخاجة، الذي كان محتفظاً بكل مقتنيات الشاعر، الذي احتفظ بها بعد وفاته عام 1954 وفاء للشاعر، الذي رباه هو وشقيقه المرحوم محمد هادي، وسلمها إلى البلدية، ما جعل المتحف يشعرك بوجود صاحبه من خلال المقتنيات المتنوعة.

بعد ذلك ومن خلال شارع (سكة الخيل)، سوق الذهب حالياً، اتجهنا إلى متحف المرأة (بيت بنات غانم) سابقاً، الذي اشترته الدكتورة رفيعة غباش، لتجعل منه ذاكرة للمرأة الإماراتية السياسية، والشاعرة والمعالجة والأديبة والاقتصادية، وغيرها، وعرضت به صوراً لرجالات ذلك الزمن الجميل بحي الشمال، عند المدخل جناح للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، جناح والدتها عوشة بنت حسين، وجناح للشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي ((فتاة العرب)).

وفي رحلة العودة إلى حيث بدأنا لركوب السيارات مررنا لشراء بعض الأدوية الشعبية لمن أراد.

وأود الإشارة في العودة إلى بداية هذه الجولة المطرزة بالحنين، إلى أننا شربنا العصائر الطازجة من محل جعفر، لنبدأ الرحلة بشيء من الطاقة.

وكان حبورنا كبيراً، خلال محطات الجولة إياها، برؤية وجوه من جنسيات مختلفة، يبدو من أشكال أصحابها وثيابهم وسحناتهم ولغاتهم أنهم ينتمون إلى بلدان مختلفة، وهذا ما يؤكد أن بلادنا قبلة للسياحة والتجارة، إلا أننا في الوقت نفسه لم نلتقِ أحداً من المواطنين، مما حدا بأحد الرفاق أن أطلق على مجموعتنا (السياح المواطنون).

أخلص من ذلك بدعوة إلى الأخوة المواطنين بأن يعودوا إلى تلك المواقع القديمة في جميع الإمارات، في زيارات متكررة، لنؤكد أن هذه الأجزاء من الوطن لا تزال عزيزة علينا، وأن ذاكرتنا لن تنساها، وأن هذا الوطن له سكانه من المواطنين.