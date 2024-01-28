«إكس» تؤسس قسماً جديداً للإشراف على المحتوى

أعلنت منصة إكس (تويتر سابقاً) تأسيس قسم في أوستن بولاية تكساس مخصص لمكافحة المحتوى المتعلق بالاعتداء على القصر، وهو موضوع يوليه المشرعون الأمريكيون أهمية خاصة. وسيكون الهدف الأولي لـ((مركز التميز في مجال الأمن)) توظيف ((مئة مشرف)) يركزون أساساً على هذا النوع من المنشورات، وكذلك على الانتهاكات الأخرى لقواعد الشبكة الاجتماعية، بحسب مدير العمليات في إكس جو بيناروش.

وشدد بيناروش على أن ((إكس ليس لديها نشاط يركز على الأطفال، لكن من المهم أن نقوم بهذه الاستثمارات لمنع المجرمين من استخدام منصتنا)). ونشرت الشركة بياناً حول جهودها في هذا المجال، قائلة إنها ((مصممة على جعل إكس مكاناً غير مضياف للساعين إلى استغلال القصر)).

وذكر أن الأطفال دون سن 13 عاماً لا يمكنهم فتح حساب، فيما يخضع القصر الأكبر سناً لقواعد أكثر صرامة. تأتي هذه الإعلانات قبل جلسة استماع كبرى في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، بعنوان ((أزمة الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت)). وأوضح أن 2000 شخص توظفهم إكس أو شركات متعاقدة معها، يشرفون على المحتوى.