Monday, 29 January 2024 04:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«سبوتيفاي» تسعى لتجنب دفع رسوم لأبل

1/28/2024 7:17:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسعى منصة البث المباشر عبر الإنترنت سبوتيفاي لبدء بيع الكتب المسموعة والاشتراك في الخدمة لمستخدمي هواتف آيفون في الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر وتجنب دفع الرسوم التي تحصل عليها شركة أبل الأمريكية مطورة أجهزة آيفون، مقابل وصول مستخدمي أجهزتها إلى خدمات سبوتيفاي.

يذكر أن سبوتيفاي ظلت لسنوات عدة تمنع مستخدميها من خيار شراء الاشتراك في خدمتها من خلال تطبيقها لهواتف آيفون الذكية لأن أبل تحصل على عمولة مقابل كل مستخدم يشتري اشتراكاً في سبوتيفاي عبر التطبيق. كما تحظر قواعد أبل على شركة البث المباشر السويدية الترويج لكتبها المسموعة لدى مستخدمي تطبيق سبوتيفاي لأجهزة أبل الذكية.

ورغم ذلك تقول سبوتيفاي إنها ستوجه مستخدميها في دول الاتحاد الأوروبي من تطبيقها على أجهزة آيفون إلى صفحة إنترنت تتيح لهم إدخال تفاصيل نظام الدفع الخاص بهم لشراء اشتراكات أو نسخ من كتب مسموعة.

MENAFN28012024000110011019ID1107778728

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث