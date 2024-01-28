«سبوتيفاي» تسعى لتجنب دفع رسوم لأبل

تسعى منصة البث المباشر عبر الإنترنت سبوتيفاي لبدء بيع الكتب المسموعة والاشتراك في الخدمة لمستخدمي هواتف آيفون في الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر وتجنب دفع الرسوم التي تحصل عليها شركة أبل الأمريكية مطورة أجهزة آيفون، مقابل وصول مستخدمي أجهزتها إلى خدمات سبوتيفاي.

يذكر أن سبوتيفاي ظلت لسنوات عدة تمنع مستخدميها من خيار شراء الاشتراك في خدمتها من خلال تطبيقها لهواتف آيفون الذكية لأن أبل تحصل على عمولة مقابل كل مستخدم يشتري اشتراكاً في سبوتيفاي عبر التطبيق. كما تحظر قواعد أبل على شركة البث المباشر السويدية الترويج لكتبها المسموعة لدى مستخدمي تطبيق سبوتيفاي لأجهزة أبل الذكية.

ورغم ذلك تقول سبوتيفاي إنها ستوجه مستخدميها في دول الاتحاد الأوروبي من تطبيقها على أجهزة آيفون إلى صفحة إنترنت تتيح لهم إدخال تفاصيل نظام الدفع الخاص بهم لشراء اشتراكات أو نسخ من كتب مسموعة.