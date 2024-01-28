«سبوتيفاي» تسعى لتجنب دفع رسوم لأبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسعى منصة البث المباشر عبر الإنترنت سبوتيفاي لبدء بيع الكتب المسموعة والاشتراك في الخدمة لمستخدمي هواتف آيفون في الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر وتجنب دفع الرسوم التي تحصل عليها شركة أبل الأمريكية مطورة أجهزة آيفون، مقابل وصول مستخدمي أجهزتها إلى خدمات سبوتيفاي.
يذكر أن سبوتيفاي ظلت لسنوات عدة تمنع مستخدميها من خيار شراء الاشتراك في خدمتها من خلال تطبيقها لهواتف آيفون الذكية لأن أبل تحصل على عمولة مقابل كل مستخدم يشتري اشتراكاً في سبوتيفاي عبر التطبيق. كما تحظر قواعد أبل على شركة البث المباشر السويدية الترويج لكتبها المسموعة لدى مستخدمي تطبيق سبوتيفاي لأجهزة أبل الذكية.
ورغم ذلك تقول سبوتيفاي إنها ستوجه مستخدميها في دول الاتحاد الأوروبي من تطبيقها على أجهزة آيفون إلى صفحة إنترنت تتيح لهم إدخال تفاصيل نظام الدفع الخاص بهم لشراء اشتراكات أو نسخ من كتب مسموعة.
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