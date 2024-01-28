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واشنطن تنفي أي تغيير في تسليحها إسرائيل

1/28/2024 7:17:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

علّق البيت الأبيض، أمس الأحد، على تقرير لشبكة ((إن.بي.سي نيوز)) ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ونقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن تقرير للشبكة الأمريكية كشف أن ((الولايات المتحدة تناقش استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتقليص هجومها العسكري في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية لتوفير المزيد من المساعدات للفلسطينيين)).

وأوضحت ((إن.بي.سي نيوز))، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين ومسؤول أمريكي سابق، أنه ((بتوجيه من البيت الأبيض، يقوم البنتاغون بمراجعة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط. ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد)).

وذكر المسؤولون أن تل أبيب تواصل مطالبة الإدارة الأمريكية بمزيد من الأسلحة، بما في ذلك القنابل الجوية الكبيرة والذخيرة والدفاعات الجوية، في سياق حربها المستمرة جنوباً مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وشمالاً مع حزب الله بجنوب لبنان.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس: ((لدى إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ضد تهديد حماس، مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين)). وأضاف: ((نظل ملتزمين بدعم إسرائيل في حربها ضد حماس.. لقد فعلنا ذلك منذ 7 أكتوبر، وسنستمر في ذلك. لم يحدث أي تغيير في سياستنا)).

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