قتيل بهجوم استهدف كنيسة في إسطنبول

أكد مسؤولون أتراك أن ملثمين هاجما كنيسة للروم الكاثوليك بإسطنبول في قداس الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص واحد. وقال مسؤولون أتراك إن الهجوم يبدو أنه كان يستهدف شخصاً واحداً وليس الكنيسة الكاثوليكية.

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخاذ ((التدابير اللازمة)) لاعتقال منفذيه.

وبحسب بيان نشره وزير الداخلية علي يرلي كايا في موقع إكس، فإن المهاجمين المسلحين هاجما كنيسة سانتا ماريا في منطقة ساريير صباح أمس، ولم يحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو ما إذا كان أي شخص آخر قد أصيب أم لا.

ودان يرلي كايا الهجوم، وقال إن السلطات تعمل على القبض على المهاجمين. وقد تم فتح تحقيق في الحادث.

وفي حديثه للصحافيين، قدم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو تعازيه قائلاً: ((لا توجد أقليات في هذه المدينة أو هذا البلد... نحن جميعاً مواطنون فعليون)).

وفي حديثه لوكالة أسوشيتدبرس، حدد ابن شقيق الضحية الرجل الذي توفي باسم تونجر جيهان. وأشار إلى أن الهدف كان الكنيسة وليس عمه.

وأضاف: ((لقد كان شخصاً معوّقاً عقلياً ولا علاقة له بالسياسة أو المنظمات (الإجرامية))). وقال كاجين جيهان: ((لقد ذهب إلى هناك بدعوة وكان ضحية القدر)).

وفي تصريحات للجمهور في ساحة القديس بطرس أمس، أشار قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الهجوم قائلاً: ((أعرب عن قربي من جماعة (الكنيسة) في إسطنبول، والتي تعرضت في القداس لهجوم مسلح أسفر عن مقتل شخص وإصابة بعضهم)).

وعبّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن ((إدانته الشديدة)) للهجوم، وأكد أنه يتابع ((الوضع مع السفارة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول))، معرباً عن ((يقينه من أن السلطات التركية ستعتقل المسؤولين)).

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