كييف: أموال الأسلحة إلى جيوب مسؤولين

أعلن جهاز الأمن الأوكراني في وقت متأخر أول من أمس أنه كشف عن مخطط فساد يتعلق بشراء 100 ألف قذيفة هاون تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار هريفنيا (40 مليون دولار).

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الدفاع بالإضافة إلى موظفين في شركة أسلحة أجنبية وراء عملية الاحتيال. ويجري التحقيق مع خمسة من المشتبه بهم، وتم اعتقال مشتبه به سادس أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا.

وتم تحويل الأموال إلى مورد أسلحة في لفيف غربي البلاد في أغسطس 2022، والذي قام بدوره بنقلها إلى شركة أجنبية.

وأضاف جهاز الأمن الأوكراني: ((لكن لم يتم إرسال قذيفة واحدة إلى بلادنا)). وبدلاً من ذلك حاولت الشركة الأجنبية إخفاء الأموال في حساب مصرفي في البلقان.

وتمت مصادرة الأموال المسروقة، ويجري العمل على إعادتها إلى أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع والمدعي العام في أوكرانيا هذه القضية.

وذكرت تقارير متكررة أن هناك احتيالاً في عمليات شراء إمدادات الجيش الأوكراني.

ويعد القضاء على الفساد شرطاً أساسياً لكي تتمكن أوكرانيا من إحراز تقدم في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في ديسمبر الماضي.

ويعد الفساد داخل الجيش قضية حساسة بشكل خاص في أوكرانيا في الوقت الذي تحاول الحفاظ على الروح المعنوية في زمن الحرب وعرض قضيتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

وتمت إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في سبتمبر الماضي بسبب قضايا فساد مختلفة على الرغم من تمتعه بسمعة طيبة في تمثيل أوكرانيا في مناقشاتها مع الحلفاء الغربيين.

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