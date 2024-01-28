روسيا تحبط هجمات أوكرانية في خاركوف ودونيتسك

أعلنت روسيا، أمس، أن قواتها تمكنت من إحباط هجمات عدة للقوات الأوكرانية، في حين شنت هجوماً ليلياً جديداً بالصواريخ والمسيّرات على أربع مناطق أوكرانية.

وتصدت القوات الروسية لهجمات أوكرانية في مناطق مختلفة في خاركوف ودونيستك، أسفرت عن مقتل 330 جندياً أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان ((قامت مجموعة (الجنوب) التابعة للقوات الروسية، بالتعاون مع أنظمة المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة، بإحباط ثلاث هجمات، شنتها مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شومي وكيروفو وجيورجيفكا التابعة لدونيتسك))، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة إلى تدمير المعدات التابعة للألوية 22 و28 و42 و17 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوي وأندريفكا وكليشيفكا وكورديوموفكا في دونيتسك. وأضافت الوزارة: ((إن وحدات من مجموعة ((فوستوك))، مدعومة بنيران المدفعية، أحبطت هجوماً شنته مجموعة من لواء الدفاع الجوي 128 في قرية بريتنوي، في مقاطعة زابوروجيا، ودمرت القوة البشرية للواء 79 المجوقل الأوكراني في نوفوميخيلوفكا، في دونيتسك)).

وأكدت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه، على مدار اليوم، بلغت 330 جندياً، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وأربع شاحنات صغيرة، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع ((جفوزديكا))، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.

خمس هجمات

وقال الناطق باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، سيرغي زيبينسكي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن وحدات المجموعة صدت ما مجموعه خمس هجمات، شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في منطقة خاركوف ودونيتسك.

وأضاف زيبينسكي ((صدت وحدات البنادق الآلية التابعة للمجموعة القتالية، بدعم من المدفعية، هجومين وثلاث هجمات مضادة، شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي 32، ولواء الدفاع الإقليمي 103 الأوكرانيين في مناطق سينكوفكا وتيرني،))، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال زيبينسكي إن القوات الأوكرانية اضطرت إلى الانسحاب في الاتجاهين الجنوبي والغربي، وأضاف زيبينسكي، إن أنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة للمجموعة القتالية شنت ثلاث هجمات على معاقل فصائل من اللواء الميكانيكي 60 الأوكراني في منطقة تاباييفكا في منطقة خاركوف، وقال زيبينسكي إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 جندياً ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة في منطقة كوبيانسك.

صواريخ ومسيّرات

في الأثناء، قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت ثماني مسيّرات متفجرة من طراز ((شاهد))، وصاروخي ((إسكندر))، وثلاثة صواريخ من طراز ((اس - 300)) ليلاً، وإنه تمكن من إسقاط أربع مسيرات، وأضاف ((هوجمت عدة مواقع مدنية ومنشآت حيوية في بولتافا ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك))، من دون أن يحدد حجم الأضرار، التي تم تسجيلها.

وأشارت النيابة العامة لمنطقة دونيتسك من جهتها إلى أن صاروخاً سقط على منطقة سكنية في مدينة ميرنوغراد ليلاً، متسبباً بوقوع إصابات. وقالت ((أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، ورجل يبلغ 35 عاماً بجروح وكدمات بسبب الانفجار. في منزل مجاور شخص الأطباء إصابة شخص بالغ من العمر 30 عاماً بصدمة في الرأس)).

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