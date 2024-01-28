كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي أمس، في ثاني إطلاق من نوعه في أقل من أسبوع.

وأضافت الهيئة أن الإطلاق يخضع للتحليل من أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية، ولكنها لم تحدد عدد تلك الصواريخ أو المسافة التي قطعتها. وذكرت في بيان: ((بينما نعمل على تعزيز المراقبة والتأهب، يتعاون جيشنا بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ويراقب الإشارات والأنشطة الإضافية من كوريا الشمالية)).

وجاء الإطلاق الأحدث بعدما أطلقت كوريا الشمالية ما وصفته بصاروخ كروز استراتيجي جديد يسمى (بولهواسال - 3 - 31)، ما يوحي بأنه قادر على حمل رؤوس نووية. ويقول مسؤولون في واشنطن وسيئول إنهم لم يرصدوا أي مؤشرات إلى أن بيونغيانغ تعتزم القيام بعمل عسكري وشيك.

وفي وقت سابق أمس، نددت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بسلسلة تدريبات عسكرية أجرتها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية في الأسابيع الماضية، محذرة من عواقب ((وخيمة)). وجاء في تقرير الوكالة ((إن التدريبات على الحرب النووية ضد جمهوريتنا مستمرة بنشاط ملحوظ منذ بداية العام الجديد وتتطلب منا أن نكون مستعدين بالكامل لحرب طاحنة)).

وذكرت الوكالة أن التدريبات المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي جرت المرة الأولى، بذريعة تعزيز نظام تعاونهما السيبراني، تأتي في إطار خطوات تهدف إلى إثارة حرب من قبل الولايات المتحدة وأتباعها. ويشير التقرير على ما يبدو إلى التدريبات الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة للقيادة السيبرانية للحليفين، التي جرت في الفترة ما بين 15 و26 يناير، في ميدان التدريب للقيادة السيبرانية الكورية الجنوبية.

وجاء إطلاق الصواريخ الأحدث بعد يوم من عودة وفد صيني برئاسة نائب وزير الخارجية سون وي دونغ إلى بلاده بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام لبيونغيانغ تعهد فيها الجانبان بتعزيز التعاون التكتيكي والدفاع عن المصالح المشتركة.

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