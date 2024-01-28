«حكماء المسلمين» يرحب بقرارات «العدل الدولية» في شأن غزة

رحب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، بشأن فرض تدابير مؤقتة لحماية المدنيين في قطاع غزة، ووقف أي تصريحات أو ممارسات تحرض بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

كما أعرب المجلس عن ترحيبه بقرارات محكمة العدل، التي تستهدف وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

وأشاد المجلس بجهود جنوب أفريقيا، وكافة الجهود التي تدعو إلى حماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة. وقالت المحكمة: ((على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية)).

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

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