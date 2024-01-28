سفينة حربية بريطانية تصد هجوماً حوثياً في البحر الأحمر

أعلن مسؤولون بريطانيون أن السفينة الحربية البريطانية ((دايموند)) صدت هجوماً عليها بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، فيما تفاقمت الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن مع تصاعد اعتداءات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تحذيرات من زيادتها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أمس: ((دمرت دايموند باستخدام نظامها الصاروخي سي فايبر طائرة مسيّرة استهدفتها من دون وقوع أضرار في (دايموند) أو إصابات بين طاقمها)). وأضاف البيان ((هذه الهجمات المقيتة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر)).

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، تشن ميليشيا الحوثي هجمات على السفن في البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، وتعرضت ناقلة بريطانية لهجوم، الجمعة، تسبب في نشوب حريق على متنها.

وشنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الغارات على أهداف للحوثيين في اليمن.

أزمة إنسانية

من جهة أخرى، تفاقمت الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن مع تصاعد هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تحذيرات من زيادتها.

وعقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً استثنائياً كرس لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية وتصعيد الحوثيين، إضافة إلى كيفية التعاطي مع قرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثي ((منظمة إرهابية))، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص، إضافة إلى تدهور العملة اليمنية.

إجراءات ضرورية

ووفق المصادر الحكومية، فإن مجلس الوزراء ناقش الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، إضافة إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها على المستويات كافة، ومنها عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والإغاثي، على خلفية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

الاجتماع الحكومي وقف أيضاً أمام تقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

آلية تنسيق

وكلف فريق وزاري بوضع آلية لتنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية لهجمات الحوثيين على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.

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