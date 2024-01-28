العراق يستكمل جداراً على الحدود مع سوريا لمكافحة التهريب و«داعش»

أعلن وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، أمس، إنجاز الجدار ((الإسمنتي)) على الشريط الحدودي العراقي السوري لمنع عمليات التهريب ومكافحة تنظيم ((داعش))، الذي خسر أحد قياداته في سوريا.

وأقامت قيادة قوات حرس الحدود العراقية مراسم احتفال لإنجاز الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري لتعزيز أمن الحدود في منطقة الباغوز على الحدود بين البلدين.

وحسب مصادر أمنية، تأتي إقامة هذا الجدار ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها وزارة الداخلية لتعزيز أمن الحدود العراقية السورية، والتي أسهمت في ضبط أمن الحدود ومنع عمليات التهريب ومكافحة عصابات ((داعش)) الإرهابية.

عملية مشتركة

أما في سوريا فقُتل المعروف بلقب ((والي حوران)) لدى ((داعش))، ومعه قياديان في التنظيم المتشدد، في عملية مشتركة نفذتها عناصر عسكرية محلية في الريف الغربي لمحافظة درعا، جنوبي سوريا.

وذكرت تقارير إعلامية أن المسؤول الأبرز في التنظيم جنوبي سوريا، المدعو ((أسامة شحادة العزيزي)) ومعه قياديان كانا برفقته، بالإضافة إلى 4 مرافقين، قتلوا فجر أمس خلال اشتباكات جرت بين عناصر محلية تابعة لجهاز ((الأمن العسكري)) ووحدات من ((اللواء الثامن)) من جهة، وبين خلية تابعة للتنظيم من جهة أخرى.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن قوة عسكرية مشتركة داهمت منزلاً كان يتحصن فيه ((والي حوران)) الداعشي في الحي الشمالي لمدينة نوى، في ريف درعا الشمالي الغربي، جنوبي سوريا.

وأفضت الاشتباكات إلى القضاء على الخلية الإرهابية بالكامل، كما أسفرت عن مقتل عنصر وإصابة آخرين من المجموعات المحلية.

ووفقاً لهرمية تنظيم ((داعش)) الإرهابي، فإن ((والي حوران)) هو المسؤول الأول لدى التنظيم في جنوب سوريا الممتد بين محافظتي درعا والسويداء.

وأضافت التقارير أن الاشتباكات استمرت ساعات عدة، انتهت باقتحام المنزل، مشيرةً إلى أن أحد الإرهابيين فجّر نفسه بحزام لدى محاصرته.

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