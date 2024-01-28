مقتل 3 جنود أمريكيين بهجوم مسيّرة على حدود الأردن- سوريا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، أمس، إن ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا، وأصيب العديد في غارة بطائرة مسيرة بشمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، إلا أن الأردن قال إن الهجوم جرى على الأرض السورية.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ((ستحاسب كل المسؤولين (عن العملية) في الوقت، وبالطريقة التي نختارها)).

ووفقاً لمسؤول أمريكي، أصيب ما لا يقل عن 25 من أفراد الخدمة الأمريكية، لكن هذا العدد قد يرتفع. وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن طائرة كبيرة بدون طيار ضربت القاعدة الموجودة في الأردن على الحدود السورية مباشرة. وقال مسؤولان أمريكيان إنه يجري نقل بعض العسكريين الأمريكيين الجرحى من القاعدة بعد هجوم الطائرة المسيرة.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الهجوم وقع في القاعدة. وقال مسؤول أمريكي لـ((رويترز)) إنه يجري تقييم حالة 34 عسكرياً على الأقل للاشتباه في إصابات رضية بالدماغ. وذكر مسؤول آخر ((بينما لا نزال نجمع الحقائق فمن المؤكد أن هذا (الهجوم) من تنفيذ مجموعة مسلحة مدعومة من إيران)).

ويشهد الهجوم أول قتلى للجيش الأمريكي بالمنطقة، منذ نشوب حرب غزة، ويعد تصعيداً كبيراً للوضع المتوتر بالفعل. وقال بايدن إن الهجوم وقع مساء السبت.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن بايدن، الذي كان في كولومبيا بولاية كارولينا الجنوبية، أمس، تلقى إحاطة من وزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر.

الأردن أم سوريا؟

ونقل التلفزيون الرسمي الأردني عن مهند مبيضين، المتحدث باسم الحكومة، تأكيده أن الهجوم وقع خارج المملكة عبر الحدود في سوريا.

وتقع القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف في سوريا على بعد حوالي 20 كيلو متراً شمال برج 22. توفر هذه المنشأة مركزاً لوجستياً مهماً للقوات الأمريكية في سوريا، بما في ذلك تلك الموجودة في التنف، التي تقع بالقرب من تقاطع حدود العراق وسوريا والأردن. ويتم استخدام القاعدة إلى حد كبير من قبل القوات المشاركة في مهمة تقديم المشورة والمساعدة للقوات الأردنية. تشمل المنشأة الصغيرة قوات الهندسة والطيران والخدمات اللوجستية والأمنية الأمريكية.

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