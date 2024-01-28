مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية يوفر منصة للابتكارات

وفر مؤتمر أبوظبي الرابع للصحة النفسية المتكاملة منصة لمناقشة الأفكار الجديدة وأحدث الابتكارات التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والأصدقاء والعائلات والزملاء الذين يعانون من أعراض في الصحة النفسية.

واختتمت أمس شركة أبوظبي للخدمات الصحية ((صحة)) المؤتمر بمشاركة خبراء دوليين وأكاديميين متخصصين في مجال الصحة النفسية، وذلك تحت عنوان ((تعزيز الصحة النفسية: سد الفجوات وكسر الحواجز)).

وقالت الدكتورة مها بركات، مدير عام مكتب فخر الوطن: إن المكتب قام برعاية هذا الحدث المهم انطلاقاً من حرصه على تعزيز كافة الجهود التي تسهم في توفير الرعاية النفسية الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية على المدى البعيد، مؤكدة حرص مكتب فخر الوطن على متابعة ودعم الاحتياجات النفسية والمعنوية والمادية للعاملين في الخطوط الأمامية، مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم تثميناً لجهودهم المخلصة في حماية مجتمع الإمارات.

وقالت الدكتورة عائشة الخوري، المدير التنفيذي لقطاع المنشآت الصحية في دائرة الصحة ـ أبوظبي: تواصل دائرة الصحة أبوظبي المضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها ((أبوظبي مجتمع معافى)) جسدياً ونفسياً عبر تحفيز التميز في الرعاية الصحية وتحقيق انسجام بين العلوم والتكنولوجيا وأفضل الممارسات التشغيلية بما يضمن كفاءة واستدامة قطاع الرعاية الصحية ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وأضافت: تمثل الصحة النفسية مرادفاً للصحة الجسدية من حيث أهميتها في تعزيز جودة وحياة المجتمعات، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي في الإمارة من أجل الارتقاء بإمكاناته وخبراته واستكشاف السبل التوعوية والمبتكرة لتعزيز خدمات الصحة النفسية.

وأكدت الدكتورة ناهدة نياز أحمد، المدير الطبي التنفيذي لخدمات ((صحة)) للصحة والرفاهية النفسية، أن إقامة النسخة الرابعة من مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة تعكس التزام شركة صحة بتعزيز مكانة الإمارات بصفتها دولة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة والرفاهية، مشيرة إلى أن المؤتمر يشكل منصة عالمية رائدة لتبادل الرؤى والاكتشافات الحديثة في هذا الخصوص.

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