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ندوة عن الاستدامة والتغير المناخي والبحث العلمي بجامعة الشارقة

1/28/2024 7:17:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة، الندوة العلمية الدولية ((الاستدامة والطاقة والتغير المناخي ودور المراكز البحثية في خدمة المجتمع))، شارك فيها كل من الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية، مؤسس أكاديمية ((الشيخ الأخضر))، والدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((آيرينا))، والأستاذ الدكتور هنريك لوند أستاذ تخطيط الطاقة بجامعة آلبورج في الدنمارك.

وناقشت الندوة عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها في الحياة البشرية، وبحثت مجالات التعاون العلمي مع الشركاء من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والصناعية والتجارية، بما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية وطرح الأفكار والرؤى التي تساعد على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في البيئة والحياة الطبيعية بصفة عامة.

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