«تريندز» يستعرض توقعاته للتقديرات الاستراتيجية 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم مركز ((تريندز)) حلقة نقاشية لباحثيه، تركزت حول توقعاتهم للتقديرات الاستراتيجية لعام 2024، وذلك في إطار رؤية المركز الاستشرافية وقراءته للأحداث الراهنة والمتوقعة.
بدأت الحلقة بمداخلة للباحث سلطان ماجد العلي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في ((تريندز))، أوضح فيها أن نحو 60 دولة في العالم ستشهد خلال عام 2024 انتخابات رئاسية أو تشريعية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والهند وفرنسا وبريطانيا.
وقالت الباحثة عائشة الرميثي، مدير إدارة البحوث في ((تريندز)) إن ثمة اتفاقاً واسعاً بين الخبراء على أنّ النظام الدولي الراهن يتجه إلى التعددية؛ وأن الولايات المتحدة والصين سوف تكونان في مقدمة هذه الأقطاب.
وذكر الدكتور محمد يوسف عفيفي، الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن صعود التكتلات الدولية خلال عام 2024 يتحدد بالنمو المحتمل في حوافز التكتل الداعمة للاستقرار الإقليمي، ودرجة تنامي الحمائية على الصعيد الدولي.
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