جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم «مؤتمر الفلسفة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ينظم مركز الدراسات الفلسفية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل بفندق ((سانت ريجس السعديات)) في أبوظبي، المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة بعنوان: ((الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي)) بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين المهتمين بقضايا الفلسفة من داخل الدولة وخارجها.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز البعد الإشكالي لمفهوم التقدم وإمكانية صياغة فهم ممكن ومعقول له بحسب ما تحتاجه المجتمعات المعاصرة، وتحديد موقع النظر إلى الإشكاليات في السياق الثقافي الذي تنطلق منه في فهمها، إلى جانب الدفاع عن نموذج من العقلانية تهيمن عليه النسبية والانفتاح على مختلف القطاعات المعرفية.
وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن ((المؤتمر يؤكد حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تعزيز رسالتها الثقافية في المجتمع، والإسهام في خدمة الفلسفة والأخلاق والمعرفة وتطويرها، بجانب رسالتها العلمية والبحثية، مشيراً إلى أهمية دور الدراسات الفلسفية في مؤسسات التعليم، بما يؤهلها للإسهام في حركة التنمية والتطوير والتجديد.
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