جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم «مؤتمر الفلسفة»

ينظم مركز الدراسات الفلسفية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل بفندق ((سانت ريجس السعديات)) في أبوظبي، المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة بعنوان: ((الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي)) بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين المهتمين بقضايا الفلسفة من داخل الدولة وخارجها.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز البعد الإشكالي لمفهوم التقدم وإمكانية صياغة فهم ممكن ومعقول له بحسب ما تحتاجه المجتمعات المعاصرة، وتحديد موقع النظر إلى الإشكاليات في السياق الثقافي الذي تنطلق منه في فهمها، إلى جانب الدفاع عن نموذج من العقلانية تهيمن عليه النسبية والانفتاح على مختلف القطاعات المعرفية.

وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن ((المؤتمر يؤكد حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تعزيز رسالتها الثقافية في المجتمع، والإسهام في خدمة الفلسفة والأخلاق والمعرفة وتطويرها، بجانب رسالتها العلمية والبحثية، مشيراً إلى أهمية دور الدراسات الفلسفية في مؤسسات التعليم، بما يؤهلها للإسهام في حركة التنمية والتطوير والتجديد.

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