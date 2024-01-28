«كهرباء دبي» تتبنى «كوبايلوت» من مايكروسوفت لتعزيز إنتاجية موظفيها

أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي لموظفيها المساعدَين الذكيين ((مايكروسوفت 365 كوبايلوت)) و((مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت))، لتصبح أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطورة من مايكروسوفت.

ويأتي ذلك انسجاماً مع جهود الهيئة لتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لتعزيز الكفاءة والإنتاج والجودة.

وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدمية على مستوى العالم التي تتبنى تقنية ((كوبايلوت)) من مايكروسوفت، وتعمل خواص ((كوبايلوت)) المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي على إثراء تجربة الموظفين، وتسهيل أداء مهامهم الوظيفية، وأتمتة سير العمل، وتوطيد أواصر التعاون بين فرق العمل، إضافة إلى توفير الجهد والوقت. ويمكن تعديل خواص ((كوبايلوت)) لتتناسب مع كل موظف على حدة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة بما يضمن الارتقاء بسلاسة العمل، ومواكبة المتطلبات والمتغيرات الجديدة والمتسارعة، واستباق التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة، مع مراعاة أعلى معايير الخصوصية والأمان المتبعة في الهيئة عبر تطبيق تقنيات حماية خدمات الذكاء الاصطناعي.

استشراف المستقبل

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نسير على الخطى السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين موظفينا من استشراف وصنع المستقبل المستدام، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في شتى ميادين العمل لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الأداء، وترسيخ جهوزيتنا للمستقبل، ورفع تنافسيتنا العالمية ومكانتنا الريادية بوصفنا واحدة من أكثر المؤسسات الخدمية ابتكاراً وتميزاً على مستوى العالم)).

وتابع: ((نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت العالمية لتعزيز عجلة التحول الرقمي، ورفع قدراتنا الخاصة بمعالجات الحوسبة الفائقة، واستثمارها لتمكين خريطة طريق الهيئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن شأن هذا التعاون المثمر تعزيز كفاءة الحوسبة ومعالجة البيانات، وتحسين اتخاذ القرار؛ إذ تتميز حلول مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي التي نتبناها بتواؤمها والتزامها أعلى معايير أمن البيانات المتبعة في الهيئة، ونحرص في الهيئة على مواصلة اعتماد أحدث التقنيات المتطورة، لترسيخ سعادة وثقة المعنيين كافة، ولا سيما الموظفين الذين نعدهم العمود الفقري لإنجازاتنا ونجاحاتنا العالمية كافة)).

تبني الابتكار

وأضاف معالي الطاير: ((نتبنى الابتكار وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق رؤيتنا أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، ومواصلة تطوير بنيتنا التحتية الرقمية عالمية المستوى، وتوفير خدمات رقمية متقدمة ذات قيمة مضافة)).

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