ريادة إماراتية عالمياً في توفير تطعيمات التهاب المكورات السحائية

أكدت الدكتورة نوال أحمد الكعبي، استشارية الأطفال والأمراض المعدية بمدينة الشيخ خليفة الطبية، رئيسة مجلس ((صحة)) للأمراض المعدية ومكافحة العدوى، أن دولة الإمارات رائدة على مستوى العالم في ما يتعلق بتوفير الحماية لكل أفراد المجتمع من الأمراض المعدية ومكافحتها، كما أنها سباقة دائماً إلى تسجيل الأدوية والعلاجات الحديثة واللقاحات الجديدة المعتمدة لحماية الكبار والصغار من تلك الأمراض، من بينها مرض التهاب السحايا، لا سيما المكورات السحائية التي تنتشر عادة في المجتمعات المزدحمة وبعض الدول الأفريقية.

وقالت الدكتورة نوال الكعبي لـ((البيان)) إن دولة الإمارات أدرجت تطعيمات المكورات السحائية (MCV4) ضمن جدول التطعيمات السنوي للأطفال قبل سنوات، في حين يتم إعطاء التطعيم في جرعة واحدة للبالغين في الصف الدراسي الحادي عشر. وأضافت: ((إن التهاب السحايا عموماً نوع من العدوى والالتهاب يصيبان السائل والأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاعي، وتحفز السحايا عادة أعراضاً ظاهرية مثل الصداع والحمى وتيبس الرقبة، وتحدث أغلب حالات الإصابة بالمرض نتيجة عدوى فيروسية، لكنها يمكن أن تحدث أيضاً نتيجة البكتيريا والفطريات، لافتة إلى أن بعض حالات التهاب السحايا تتحسن دون علاج في غضون بضعة أسابيع، وثمة حالات أخرى مهددة للحياة وتتطلب علاجاً طارئاً بالمضادات الحيوية)).

التشخيص المبكر

ولفتت الدكتورة الكعبي إلى أن خطورة مرض التهاب المكورات السحائية تكمن في عدم اكتشافه أو تشخيصه بسرعة؛ ما يترك آثاراً جانبية خطيرة على المريض قد تمتد لفترة طويلة، وكذلك في إمكانية انتقاله من خلال شخص حامل للمرض ولم تظهر عليه أعراض إلى شخص آخر مخالط له، والعكس عندما يتم تشخيص المرض بسرعة وإعطاء المصاب الأدوية والمضادات الحيوية المناسبة فإنه يشفى من المرض بسرعة.

وحول تشخيص المرض والأعراض الجانبية المصاحبة، قالت الدكتورة الكعبي: يمكن للأطباء إجراء التشخيص الأولي لالتهاب السحايا عن طريق الفحص السريري، ثم إجراء بزل قَطَني، ويمكن أحياناً رؤية البكتيريا في الفحوصات المجهرية للسائل النخاعي، كما يتم تأكيد التشخيص عن طريق تكاثر البكتيريا من عينات السائل الدماغي النخاعي أو الدم، أو عن طريق اختبارات تشخيصية سريعة، أو عن طريق تفاعل ((البوليميراز التسلسلي)).

أعراض محتملة

وتابعت الدكتورة الكعبي: ((بخصوص الأعراض المحتملة التي من الممكن أن تظهر خلال ساعات عدة أو خلال بضعة أيام من الإصابة بالتهاب السحايا، فقد تتضمن حمى شديدة مفاجئة، وتيبس الرقبة والصداع الشديد والغثيان أو القيء والتشوش وصعوبة التركيز، إلى جانب النعاس أو صعوبة الاستيقاظ والحساسية تجاه الضوء وفقدان الشهية والطفح الجلدي في بعض الحالات، كما هو الحال في التهاب السحايا بالمكورات السحائية، وقد تظهر بعض العلامات على حديثي الولادة والرضع، مثل الحمى الشديدة والبكاء المتواصل، والنعاس الشديد أو العصبية، وقلة تناول الطعام والقيء وحدوث تيبس في الجسم والرقبة)).

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعد التهاب السحايا مرضاً خطيراً يسبب معدلات مرتفعة من الوفيات؛ ما قد يؤدي إلى تأثيرات خطيرة طويلة الأجل، حيث لا يزال يطرح تحدياً كبيراً للصحة العامة في العالم.

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